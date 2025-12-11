Kategórie
dnes 11. decembra 2025 o 13:00
Čas čítania 7:51

Lukáš vlastní kávové plantáže v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor)

Lukáš vlastní kávové plantáže v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor)
Zdroj: Archív respodenta
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Začal s kokosovým olejom, dnes je z neho lokálny kávový podnikateľ a pestovateľ.

Jáva je najľudnatejší ostrov sveta. Žije na ňom približne 150 miliónov obyvateľov. Väčšina z nich sa živí poľnohospodárstvom. V porovnaní s Európou majú oveľa nižšie platy.

Práve tam žije už viac ako 10 rokov Lukáš Ondrišák (41), ktorý sa do tamojšej indonézskej kultúry zamiloval až po uši a ako vraví, chytilo ho na tom úplne všetko.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa žije a podniká na najľudnatejšom ostrove sveta.
  • Aké zvyky platia pre tamojšie rodiny pri svadbe.
  • Koľko tam stojí život a aké sú platy.

Začal podnikať s kokosovým cukrom a postupne vybudoval značku Divine Spices, ktorá je dnes samostatne fungujúcim podnikom. Teraz vkladá energiu do svojho projektu Alami Coffee. Hovorí, že od roku 2018 vysadil s kolegami viac ako 600-tisíc kávovníkov.

Lukáš
Zdroj: Archív respodenta

Na Jáve má niekoľko nehnuteľností, snúbenicu a ako potvrdil pre Refresher, len málokedy sa na jednom mieste zdrží viac ako 4 dni, keďže biznis a spoznávanie krajiny ho vždy zavedú do iného kúta Indonézie.

Lukáš nám v rozhovore porozprával o začiatkoch, o tom, čo bolo najnáročnejšie a ako sa podarilo to, že Slovák dnes šéfuje veľkej kávovej firme, ktorá ju exportuje na Slovensko, do Česka, Austrálie, Saudskej Arábie, Dubaja či čoskoro do Hongkongu.

Zaujalo nás tiež to, ako žijú miestni ľudia, koľko tam stojí život či koľko musí muž v istých častiach zaplatiť rodine, ak si chce vziať ich dcéru/vnučku za ženu.

Lukáš
Zdroj: Archív respodenta

„Musíš platiť normálne veno. Záleží podľa toho, v akej časti krajiny sa nachádzaš. Niekde platí žena, niekde muž, niekde sa dohodnú a sú aj regióny, kde sa muž pri svadbe zadlží aj na státisíce eur, pričom zarába možno tak pár stoviek mesačne,“ hovorí Lukáš.

Refresheri ti pravidelne prináša rozhovory so Slovákmi, ktorí podnikajú a žijú v zahraničí.

Lukáš Lukáš Lukáš Lukáš
Zobraziť galériu
(40)
KÁVA SLOVÁCI ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI ZAHRANIČIE ŽIVOT SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ
