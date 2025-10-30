Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Primalex.
dnes 30. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:40
Sponzorovaný obsah

Biele alebo farebné? Veľký prieskum PPG ukázal, ako Slováci premýšľajú pri maľovaní svojich interiérov

Biele alebo farebné? Veľký prieskum PPG ukázal, ako Slováci premýšľajú pri maľovaní svojich interiérov
Zdroj: Shutterstock
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Farby na stenách nie sú len praktickou voľbou, ale aj odrazom našej osobnosti a štýlu.

V ktorej miestnosti zvykne farba najviac odrážať náš štýl a vkus? Majú Slováci radšej farebné steny, alebo sú naše príbytky skôr v neutrálnych odtieňoch? Nedávny prieskum, zameraný na spotrebiteľské správanie v oblasti výberu interiérových farieb, prezrádza ešte oveľa viac.

Farby dokážu ovplyvniť našu náladu aj to, ako sa doma cítime. Slováci si to uvedomujú čoraz viac – podľa prieskumu spoločnosti PPG* hľadáme v interiéri pokoj, harmóniu a odtiene, ktoré prinesú pocit útulnosti. Aj preto rastie záujem o odtiene, ktoré spájajú praktickosť s moderným vzhľadom, ako je napríklad PPG farba roka 2026, Secret Safari (PPG1110–4). Najradšej nakupujeme v špecializovaných obchodoch s farbami, inšpirovaní médiami a vlastnou fantáziou. Prieskum priniesol detailný pohľad na to, ako si Slováci vyberajú farby do domácností, čo ich pri výbere ovplyvňuje, kam chodia po inšpiráciu a ďalšie zaujímavé zistenia.

Biela stále vedie, no do obývačiek si vpúšťame aj akcenty

Biela farba je nadčasová a univerzálna – a Slováci ju majú dlhodobo radi. Tento rok by si ju na steny vybralo 32,3 % opýtaných. Nasleduje béžová a krémová (30,3 %) a čoraz obľúbenejšie odtiene sivej (13,9 %). „Ľudia majú pocit, že v bielej a svetlých tónoch ich domov pôsobí čisto a sviežo. V posledných rokoch však vidíme, že sa čoraz viac odvažujú doplniť interiér jednou či dvoma stenami v sýtejšom odtieni. Podľa prieskumu si až 22,6 % opýtaných vie predstaviť akcentovú stenu v odvážnejšej farbe, zatiaľ čo len menšina (6 %) by stavila na skutočne výrazné odtiene v celom priestore,“ hovorí Andrej Benko, obchodný riaditeľ PPG pre Slovensko, divízia Architectural Coatings. 

Najčastejšia farba
Najčastejšia farba Zdroj: Prieskum MNForce /PPG 2025

Dominantný faktor je harmónia, experimentov sa báť nemusíme

Slováci chcú, aby ich steny pôsobili pokojne a harmonicky – tento faktor sa v prieskume umiestnil na prvom mieste. Ďalej nasleduje zladenie s nábytkom a jednoduchá údržba. Až 45 percentám respondentov bránia pri výbere odvážnejších farieb či vzorov obavy z náročného premaľovania, trom z desiatich opýtaných by neladili výrazné farby s nábytkom a rovnaký počet opýtaných po nich nesiaha, pretože by ich zrejme rýchlo omrzeli. „Vidíme, že zákazníci si chcú farbou vytvoriť dlhodobú pohodu. Odvážnejšie odtiene sú krásne, ale Slováci ich väčšinou vnímajú ako isté riziko. Preto rastie trend kombinácií – väčšina stien zostáva neutrálna a jednu či dve si ľudia dovolia v sýtejších tónoch,“ vysvetľuje odborník z PPG. Podľa neho sa však experimentovaniu netreba brániť.

„Interiérový náter Primalex Ceramic má vynikajúcu kryciu schopnosť už pri prvom nátere, takže nie je problém pretrieť farbu, na ktorú si neviete zvyknúť. Navyše s Ceramicom získate elegantne matný stálofarebný povrch, mimoriadne odolný voči nečistote a oderu aj pri čistení.“

Primalex CERAMIC prináša 28 moderných odtieňov, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať. Ďalších 40 000 odtieňov je možné zafarbiť podľa tvojho výberu.
Primalex CERAMIC prináša 28 moderných odtieňov, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať. Ďalších 40 000 odtieňov je možné zafarbiť podľa tvojho výberu. Zdroj: PPG

PPG farba roka 2026 Secret Safari ako monochróm alebo akcent

Pri intenzite farieb prevládajú jasné preferencie pre svetlé a neutrálne tóny (66,1 %), pričom časť opýtaných by zvolila jednu či dve akcentové steny v sýtejších odtieňoch (22,6 %) a menšia skupina by zvolila odvážne farby (6 %). Nad farebnosťou najviac premýšľame pri obývačke. Až 56,2 % Slovákov označilo túto miestnosť za priestor, kde farba najlepšie odráža ich osobnosť. S odstupom nasleduje detská izba (13,7 %) a kuchyňa (11,3 %). „Obývačka je centrum rodinného života – prijímame v nej návštevy a trávime spoločný čas. Nie je preto prekvapením, že jej vzhľadu venujú Slováci najviac pozornosti,“ domnieva sa Benko.

PPG farba roka 2026 Secret Safari symbolizuje odolnosť, optimizmus a sebavyjadrenie.
PPG farba roka 2026 Secret Safari symbolizuje odolnosť, optimizmus a sebavyjadrenie. Zdroj: PPG

Spomínaným princípom dokonale zodpovedá aj PPG farba roka 2026 – Secret Safari (PPG1110-4). Tento jemný žltozelený odtieň prináša pokoj, optimizmus a prirodzený nádych energie, vďaka čomu sa skvele hodí do interiérov, ktoré majú pôsobiť sviežo. Secret Safari ponúka základ pre kombinovanie farieb a dopĺňa neutrálnu paletu o decentný akcent, ktorý možno ľahko kombinovať s béžovými, sivými či krémovými, ale aj s hlbokými farebnými tónmi. „Secret Safari je dostupná v produktoch Primalex a Balakryl, ktoré umožňujú tónovanie do tohto odtieňa. Vďaka jednoduchej aplikácii a vysokej krycej schopnosti sa tieto produkty stávajú ideálnou voľbou pre každého, kto si chce maľovanie užiť vlastnými rukami a zároveň dosiahnuť profesionálny výsledok,“ upresňuje Andrej Benko. 

Pri výbere nám pomáhajú časopisy aj rodina

Viac než polovica opýtaných (58,1 %) sa pri výbere farieb spolieha na vlastné nápady a improvizáciu. Zhruba štvrtina siaha po inšpirácii v časopisoch o bývaní a rovnaký podiel dá na odporúčania rodiny či priateľov alebo na sociálne médiá. Tento trend naznačuje, že Slováci sa menej spoliehajú na hotové riešenia a viac sa snažia vytvárať domov podľa seba. Pre porovnanie – u našich západných susedov verí vlastným nápadom až 64,3 percenta účastníkov prieskumu, v časopisoch hľadá inšpiráciu len 18 percent.

Zdroje inšpirácie
Zdroje inšpirácie Zdroj: Prieskum MNForce /PPG 2025

Rozhodujúca je kvalita, prichádza udržateľnosť

Veľká časť spotrebiteľov pristupuje k maľovaniu ako k forme DIY aktivity. Pri nákupe farieb uprednostňujeme najmä špecializované obchody, ako je napríklad sieť Dom farieb. Viac než polovica respondentov (55,6 %) v prieskume uviedla, že farby najčastejšie kupujú v najbližšej predajni, tretina si zájde po nový náter do veľkých reťazcov a necelých 15 % kupuje farby u profi maliarov či stavebných firiem. „Pre nakupovanie v obchodoch pre domácich majstrov je pre 40,5 percenta opýtaných dôležitý široký výber farieb a povrchových úprav. Tieto nároky uspokojí široké portfólio produktov Primalex a Balakryl, ktoré zároveň spĺňa požiadavky tretiny respondentov, vyžadujúcich dostupnosť vzoriek alebo testerov. Konkurenčné ceny a špeciálne ponuky sú zaujímavé pre 36,4 percenta opytovaných,“ upresňuje Benko. Zaujímavým zistením je, že čoraz častejšie sa stáva kritériom výberu udržateľnosť, ktorú vyhľadávajú najmä mladí ľudia vo veku 19 – 29 rokov. 

Faktory ovplyvňujúce rozhodnutia
Faktory ovplyvňujúce rozhodnutia Zdroj: Prieskum MNForce /PPG 2025

Z prieskumu PPG vyplýva, že Slováci hľadajú farby, ktoré spájajú kvalitu, jednoduchosť aplikácie a dostupnosť. „Farby Primalex a Balakryl, dostupné v sieti Dom farieb a v partnerských predajniach po celom Slovensku, ponúkajú široký výber odtieňov, vysokú kryciu schopnosť a jednoduchú aplikáciu. Vďaka nim sa z maľovania stáva príjemný zážitok, ktorý mení domov aj náladu,“ uzatvára obchodný riaditeľ PPG pre Slovensko Andrej Benko. 

*Prieskum realizovala v septembri 2025 agentúra MNForce na vzorke tisíc respondentov, z čoho bolo 516 žien a 484 mužov.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BÝVANIE
Odporúčame
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
dnes o 10:00
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami e
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
pred 3 dňami
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“ e
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
pred 2 dňami
Silvia má kvetinárstvo: Cez dušičky zarobím päťkrát viac ako v januári (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Silvia má kvetinárstvo: Cez dušičky zarobím päťkrát viac ako v januári (Rozhovor)
dnes o 07:00
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 € e
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
21. 10. 2025 17:00
Storky
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Lifestyle news
Je rap na ústupe? Prvýkrát za 35 rokov nie je v Billboard rebríčku ani jedna rapová skladba pred 12 minútami
Americký slovník vyhlásil „6-7“ ako slovo roka 2025. Výraz sa preslávil na Tiktoku pred hodinou
Lorde vystúpi v Česku. Festival Colours of Ostrava odhaľuje ďalšie hviezdy pred 2 hodinami
WEN a Porsche Boy ohlásili album EAST SIDE SOUND 2. „Chceme priniesť kvalitný rap, ktorý na východe často chýba” pred 3 hodinami
Sen každého fanúšika Pána prsteňov: Mladomanželov na svadbe v Hobitíne prekvapil filmový Frodo dnes o 11:07
Annet X ohlásila nový album BBYGIRL. Prvú skladbu z neho si môžeš vypočuť už teraz dnes o 10:20
Jennifer Lawrence prehovorila o náročnom období po pôrode. Pomohol jej vraj až ChatGPT dnes o 09:12
Jason Statham sa predstaví v hlavnej úlohe nového akčného trileru Viva La Madness. O réžiu sa postará Guy Ritchie dnes o 08:24
Lízatká, ktoré podporujú zdravie vagíny? Kourtney Kardashian rozbieha nový produkt dnes o 07:29
Kim Kardashian po tom, čo jej diagnostikovali vážne mozgové ochorenie: „Treba chodiť na preventívne prehliadky“ včera o 17:08
Spravodajstvo
Rusko Dôchodky NATO Vláda Roberta Fica
Viac
VIDEO: Na turistickej lodi v Egypte vypukol obrovský požiar. Evakuovali 220 pasažierov
pred 20 minútami
Ministerstvo zvyšuje sumy stravného: Najviac dostanú pracovníci na dlhších cestách
pred hodinou
V Prešovskom kraji miznú autá známej značky. Polícia intenzívne pátra po páchateľoch
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
dnes o 10:00
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
včera o 14:00
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
Odporúčané
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
včera o 08:30
Lízatká, ktoré podporujú zdravie vagíny? Kourtney Kardashian rozbieha nový produkt
Lízatká, ktoré podporujú zdravie vagíny? Kourtney Kardashian rozbieha nový produkt
dnes o 07:29
Sen každého fanúšika Pána prsteňov: Mladomanželov na svadbe v Hobitíne prekvapil filmový Frodo
Sen každého fanúšika Pána prsteňov: Mladomanželov na svadbe v Hobitíne prekvapil filmový Frodo
dnes o 11:07
Internetovým expertom odzvonilo. Influenceri v Číne sa už nebudú môcť vyjadrovať k odborným témam bez príslušného vzdelania
Internetovým expertom odzvonilo. Influenceri v Číne sa už nebudú môcť vyjadrovať k odborným témam bez príslušného vzdelania
včera o 09:40
Viac z Zdravie Všetko
Lízatká, ktoré podporujú zdravie vagíny? Kourtney Kardashian rozbieha nový produkt
Lízatká, ktoré podporujú zdravie vagíny? Kourtney Kardashian rozbieha nový produkt
dnes o 07:29
Po nehode s opitým vodičom prišiel o polovicu tváre. Vďaka 3D tlačiarni dostal muž nový život
pred 2 dňami
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin
17. 10. 2025 15:23
Viac z Šport Všetko
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
22. 10. 2025 16:00
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
23. 10. 2025 17:30
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
19. 10. 2025 10:15
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Štýlové svetre pre ženy, ktoré sú must-have tejto sezóny. Tieto kúsky nebudeš chcieť vyzliecť
Móda
pred 2 hodinami
Štýlové svetre pre ženy, ktoré sú must-have tejto sezóny. Tieto kúsky nebudeš chcieť vyzliecť
pred 2 hodinami
Ich kúpu rozhodne neoľutuješ.
České hviezdy aj obávaný šampión. Oktagon premení Brno na epicentrum európskeho MMA
České hviezdy aj obávaný šampión. Oktagon premení Brno na epicentrum európskeho MMA
pred 2 hodinami
WEN a Porsche Boy ohlásili album EAST SIDE SOUND 2. „Chceme priniesť kvalitný rap, ktorý na východe často chýba”
WEN a Porsche Boy ohlásili album EAST SIDE SOUND 2. „Chceme priniesť kvalitný rap, ktorý na východe často chýba”
pred 3 hodinami
Biele alebo farebné? Veľký prieskum PPG ukázal, ako Slováci premýšľajú pri maľovaní svojich interiérov
PR správa
Biele alebo farebné? Veľký prieskum PPG ukázal, ako Slováci premýšľajú pri maľovaní svojich interiérov
dnes o 11:00
Annet X ohlásila nový album BBYGIRL. Prvú skladbu z neho si môžeš vypočuť už teraz
Annet X ohlásila nový album BBYGIRL. Prvú skladbu z neho si môžeš vypočuť už teraz
dnes o 10:20
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
včera o 12:21
Prestížny európsky magazín zverejnil rebríček najlepších kaviarní na Slovensku. Nájdeš v ňom aj tú svoju?
Prestížny európsky magazín zverejnil rebríček najlepších kaviarní na Slovensku. Nájdeš v ňom aj tú svoju?
pred 2 dňami
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
Odporúčané
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
včera o 08:30
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec
pred 2 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Domov
Zdieľať
Diskusia