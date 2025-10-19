Príčina jeho smrti zatiaľ nie je známa.
Vo veku 48 rokov zomrel legendárny basista kapely Limp Bizkit, Sam Rivers. Kapela zverejnila informáciu o jeho úmrtí na sociálnych sieťach, kde Sama popísala nielen ako ich basgitaristu, ale aj ako dušu pre ich zvuk.
„Od prvej noty, čo sme spolu zahrali, Sam priniesol svetlo a rytmus, ktorému sa nič nevyrovná. Jeho talent bol bez námahy, jeho prezentácia nezabudnuteľná a jeho srdce bolo obrovské. Bol to jedinečný človek, aký sa rodí raz za život. Skutočná legenda legiend. A jeho duch bude žiť navždy v každom rytme, na každom pódiu, v každej spomienke,“ napísali členovia skupiny.
Príčina jeho smrti zatiaľ nie je známa. V roku 2015 však skupinu na niekoľko rokov opustil, trápili ho vtedy problémy s pečeňou kvôli nadmernému požívaniu alkoholu.