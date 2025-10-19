Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Woolworth.
dnes 19. októbra 2025 o 9:00
Čas čítania 2:35
Sponzorovaný obsah

Nemecký diskontný reťazec Woolwort otvoril svoju prvú predajňu na Slovensku. Po Bratislave plánuje prísť aj do týchto miest

Nemecký diskontný reťazec Woolwort otvoril svoju prvú predajňu na Slovensku. Po Bratislave plánuje prísť aj do týchto miest
Zdroj: Woolworth
Obchod ponúka potreby do domácnosti, elektroniku, drogériu aj oblečenie.

Woolworth otvoril svoju prvú predajňu na Slovensku vo štvrtok 16. októbra v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall. Týmto krokom spoločnosť odštartovala plánovanú expanziu aj na slovenský trh, ktorá nadväzuje na úspešné otvorenia prevádzok v susednej Českej republike.

Tam Woolworth doteraz spustil prevádzku 9 predajní. Do polovice roka 2026 plánuje otvoriť minimálne v týchto dvoch krajinách 30 nových pobočiek, čím vytvorí viac než 450 nových pracovných miest.

Woolworth
Zdroj: Woolworth

Prvé dni Woolworthu v Bratislave so špeciálnymi zľavami

Otvorenia prvej pobočky na Slovensku sa zúčastnilo vedenie spoločnosti, kolegovia z nemeckej centrály Woolworth, ako aj zamestnanci so svojimi rodinami. Počas otvorenia prišla zákazníkov potešiť aj dvojica influencerov Michal Trabalik (@trabomeykr) a Kristína Vigľaská (@kristina_viglaska).

Predajňa bude otvorená počas pracovných dní od 10:00 do 21:00 hod. a počas víkendu od 9:00 do 21:00 hod., rovnako ako všetky obchody v nákupnom centre Bory Mall. Zákazníci budú mať v období od 16. do 19. októbra možnosť nakúpiť celý sortiment so zľavou 20 %, ktorá sa vzťahuje aj na už zlacnené produkty.

Woolworth Woolworth Woolworth Woolworth
Zobraziť galériu
(5)

„Otvorenie predajne v bratislavskom Bory Mall je pre nás významným míľnikom – ide totiž o úplne prvú predajňu Woolworth na Slovensku. Na ploche viac ako 1 100 m² ponúkame zákazníkom široký sortiment každodenných potrieb, ktorý zahŕňa približne 15 000 produktov v závislosti od sezóny – od domácich potrieb, dekorácií a hračiek až po oblečenie pre celú rodinu. Veríme, že slovenskí zákazníci ocenia kombináciu pestrej ponuky a priaznivých cien. Sme veľmi radi, že práve Bratislava sa stala začiatkom našej expanzie na Slovensko, a tešíme sa na otvorenie ďalších predajní v nasledujúcich mesiacoch,“ uviedol Petr Juliš, Managing Director spoločnosti Woolworth pre Českú republiku a Slovensko.

„Woolworth ponúka produkty, z ktorých si vyberie každá veková kategória a za prijateľnú cenu. Myslíme si, že k ostatným prevádzkam, ktoré v Bory Mall máme, dobre zapadne,“ povedala Lucia Szórád, Marketing Manager Bory Mall.

Woolworth
Zdroj: Woolworth

Široký sortiment a dôraz na každodenné potreby zákazníkov

Woolworth sa profiluje ako tzv. full-range store – koncept, ktorý zákazníkom prináša široký sortiment pod jednou strechou. V ponuke s približne 15 000 položkami si môžu zákazníci vybrať produkty pre domácnosť, textil, hračky, školské a kancelárske potreby, sortiment pre deti aj pre domácich miláčikov.

Významnú časť sortimentu tvoria produkty vlastných značiek, vďaka ktorým môže reťazec ponúkať výhodný pomer ceny a kvality. Predajné plochy jednotlivých predajní sa spravidla pohybujú medzi 800 a 2 000 m².

Woolworth
Zdroj: Woolworth

Už v októbri sa Woolworth rozšíri do Prešova, Michaloviec a Spišskej Novej Vsi

Po bratislavskej predajni budú nasledovať otvorenia v ďalších slovenských mestách. Do konca roka 2025 plánuje Woolworth spustiť prevádzky napríklad v Prešove, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi.

Tieto otvorenia sú súčasťou širšej expanzie značky na český a slovenský trh. Do polovice roka 2026 chce spoločnosť otvoriť až 20 pobočiek a vytvoriť viac než 300 nových pracovných miest v Českej republike a na Slovensku. V Česku už Woolworth úspešne otvoril predajne v Třebíči, Jihlave, Zlíne, Znojme, Žatci, Chomutove, Přibrame a Opave. Expanzia pokračuje aj na ďalších trhoch – v Poľsku, kde reťazec pôsobí od roku 2023, plánuje postupne vybudovať sieť so 400 obchodmi, a v Rakúsku má ambíciu otvárať až 30 nových pobočiek ročne.

Woolworth
Zdroj: Woolworth

Cieľom je 5 000 predajní v Európe

Woolworth v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky ďalších v Rakúsku a Poľsku a celkovo približne 900 v rámci EÚ. Dlhodobým cieľom je dosiahnuť až 5 000 predajní naprieč Európou. Česká republika aj Slovensko v tejto stratégii zohrávajú kľúčovú úlohu.

Spoločnosť Woolworth bola založená v roku 1879 v USA a v Nemecku pôsobí od roku 1926. Po úspešnom reštarte v roku 2010 sa stala jedným z najrýchlejšie rastúcich maloobchodných reťazcov v Nemecku a v posledných rokoch expandovala do Rakúska, Poľska a Českej republiky. Značka je známa širokým sortimentom tovaru dennej potreby – od dekorácií a domácich potrieb cez elektroniku, drogériu a darčeky až po oblečenie pre celú rodinu.

Woolworth zamestnáva po celej Európe viac než 12 500 pracovníkov a každoročne vytvára viac než 2 000 nových pracovných miest. Viac informácií o spoločnosti Woolworth a aktuálnych pracovných príležitostiach nájdeš TU.
OBCHODNÉ CENTRÁ OBCHODY
