5 destinácií, ktoré na jeseň vyzerajú ako z iného sveta. Tieto miesta by mali byť na tvojom bucket liste

Čaká ťa dokonalá jesenná atmosféra.
Ak sa ti zdá, že leto ubehlo príliš rýchlo, jeseň ti ponúka druhú šancu zažiť krásne chvíle. Stačí sa zbaliť na víkend, nasadnúť na lietadlo či vlak a užiť si atmosféru miest, ktoré v tomto období doslova ožívajú. Od magických hmlistých ulíc Edinburghu, cez rozprávkové kanály v Bruggách až po jesenné vinice v Toskánsku.
Zabudni na jesenný splín a dlhé večery pred telkou. Jeseň je totiž najlepšie obdobie na objavovanie európskych miest, ktoré sa práve teraz na čarovné kulisy ako z rozprávky. Uličky plné farebného lístia, ranné hmly, útulné kaviarne a pokojnejšia atmosféra – to všetko robí z jesene ideálne obdobie na krátke výlety. Ak hľadáš miesto, kde sa na pár dní stratíš z reality, tieto destinácie ťa určite dostanú.
Bruggy a Antverpy, Belgicko
✈️ Odlet: Bratislava (Ryanair)
⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 45 minút
💶 Cena jednosmernej letenky: od 14,50 € (v októbri)
Kanály v Bruggách sú krásne počas celého roka, no na jeseň pôsobia priam filmovo. Stromy lemujúce vodné cesty hrajú všetkými odtieňmi červenej a oranžovej a ich odrazy vo vode si budeš fotiť stále dookola. Najlepšie spravíš, ak sa stratíš v úzkych uličkách a necháš sa viesť vôňou belgickej čokolády a čerstvo upečených wafiel.
Pri návšteve Belgicka nevynechaj ani Antverpy známe svojím prístavom, Rubensovým umením a živou módnou scénou. Mestské parky sa na jeseň sfarbia do teplých tónov a industriálna časť pri rieke Schelde pôsobí, akoby kontrastovala s mäkkou prírodou okolo.
Prejdi sa po Grote Markt, zastav sa pri katedrále a nechaj si čas na návštevu múzeí –jesenné večery sú ako stvorené na objavovanie umenia či popíjanie piva v útulnom bare.
@lotteinzeeland bruges in september 🍂🤎✨ #bruges#belgium#citytrip#autumn#fyp♬ Golden Brown x Love Story - Apollogirl
Londýn, Veľká Británia
✈️ Odlet: Bratislava (Wizzair)
⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny, 25 minút
💶 Cena jednosmernej letenky: od 22,99 € (v októbri)
Londýn je veľkomesto, ktoré nikdy nespí, ale na jeseň má aj nežnejšiu tvár. Stačí si spraviť prechádzku jedným z mnohých mestských parkov, kde sa listy menia na pestrofarebný koberec. Uličky Notting Hillu alebo Kensingtonu sú ako stvorené na tiché prechádzky s pohárom kávy v ruke.
Večer si môžeš vychutnať výhľad na mesto z výšky – napríklad zo Sky Garden – keď slnko zapadá a Londýn sa topí v oranžovej žiare. A ak zaprší, kníhkupectvá a čajovne ti ponúknu dokonalý úkryt s atmosférou, ktorá nemá konkurenciu.
@maddiespostcards the city is so magical in the autumn months 🕯🍂 #maddiespostcards #foryou #london #autumn ♬ le petit fille de la mer by vangelis - R *̥˚✧
Toskánsko, Taliansko
✈️ Odlet: Budapešť (Ryanair), prílet Pisa
⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 40 minút
💶 Cena jednosmernej letenky: od 29,48 € (v októbri)
Len ťažko nájdeš romantickejšiu jesennú scenériu, než sú toskánske kopce. Vinice sa zafarbia do zlata, na trhoch rozvoniavajú čerstvé gaštany a rána zahalí jemná hmla. Každý pohľad na krajinu pripomína dokonalú fotku z Instagramu.
Okrem klasiky ako Pisa či Florencia ti odporúčame aj návštevu menších mestečiek ako Siena, San Gimignano či Pienza, kde zažiješ pravú taliansku atmosféru bez davov turistov. A náš tip? Prenocuj vo viniciach, kde si vychutnáš pohár vína priamo od lokálneho vinára, zatiaľ čo sa pred tebou rozprestiera jesenná krajina.
@yzweyer November to remember. #italy #italia #tuscany #winery #travel #holiday #vacation #wanderlust #autumn #november ♬ sonido original - BRAYAN DEL REY
Edinburgh, Škótsko
✈️ Odlet: Bratislava (Ryanair)
⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny, 25 minút
💶 Cena jednosmernej letenky: od 34,99 € (v novembri)
Ak má nejaké mesto atmosféru stvorenú pre jeseň, je to práve Edinburgh. Hmlisté rána, starobylé uličky a stredoveké budovy pôsobia, akoby si sa ocitol v Harrym Potterovi. Stačí krátka prechádzka po Royal Mile a pochopíš, prečo má toto miesto taký magický nádych.
Ak si chceš dopriať výhľad, vybehni na Arthur’s Seat – práve na jeseň sa mesto pod tebou mení na farebnú mozaiku. A keď ťa prepadne dážď, schovaj sa do niektorej z tradičných kaviarní alebo pubov a vychutnaj si chvíle, keď sa zastavil čas. Ak máš dostatok času, rozhodne si urob výlet k Glenfinnanskému viaduktu, ktorý preslávili filmy o Harrym Potterovi.
@johnmurrayjnr Who else loves autumn in Scotland, Capital city Edinburgh? 🏴🍂 cosy days are coming ☕️ #autumnvibes #edinburghscotland #scotlandiscalling #scotlandtiktok #scotlandtravel #scotland #scottishtiktok #visitscotland #edinburghscotland #edinburgh ♬ Autumn Leaves - Timothy Cole
Ludwigsburg a Štutgart, Nemecko
✈️ Odlet: Viedeň (Ryanair)
⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 15 minút
💶 Cena jednosmernej letenky: od 72,99 € (v októbri)
Na jar tulipány, na jeseň tekvice. Ak je tvojím snom zažiť návštevu tekvicových polí, potom musíš ísť na najväčšiu tekvicovú výstavu, ktorá sa každoročne koná v Ludwigsburgu neďaleko Štutgartu.
V barokovom parku pri Schloss Ludwigsburg ťa čakajú tisíce tekvíc všetkých veľkostí, farieb a tvarov. Z nich umelci vytvárajú obrovské sochy podľa tematických okruhov – od rozprávkových postáv až po zvieratá v životnej veľkosti. K tomu ochutnáš tekvicové špeciality, ako polievky, koláče či dokonca tekvicové pivo.
Nevynechaj ani Štutgart, mesto známe svojimi vinicami, automobilovou históriou (Porsche a Mercedes-Benz múzeá sú povinnou zastávkou pre fanúšikov áut), ale aj príjemnými parkami a modernou architektúrou. Na jeseň navyše zažiješ vinobranie a mestské vinárske slávnosti, ktoré dokonale doplnia jesenný vibe.
@haydenlocke_author
This festival has been my favorite so far since moving to Germany! It takes place at the palace in Ludwigsburg, and each year the theme is different. This year the theme is Hollywood and I am beyond impressed with these pumpkin sculptures! Maybe next year I can petition for the theme to be sports and we can see a baseball player made of pumpkins😍🤷🏼♀️ Can’t wait to take you along on my next adventure!♬ Fall October Halloween horror classic(177261) - rareNote