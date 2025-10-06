Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Booking a Pelikán.
dnes 6. októbra 2025 o 16:00
Čas čítania 4:17

5 destinácií, ktoré na jeseň vyzerajú ako z iného sveta. Tieto miesta by mali byť na tvojom bucket liste

5 destinácií, ktoré na jeseň vyzerajú ako z iného sveta. Tieto miesta by mali byť na tvojom bucket liste
Zdroj: Dupe Photos / Kara Pouli
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE KAM CEZ VÍKEND KAM NA DOVOLENKU WISHLIST
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Čaká ťa dokonalá jesenná atmosféra.

Ak sa ti zdá, že leto ubehlo príliš rýchlo, jeseň ti ponúka druhú šancu zažiť krásne chvíle. Stačí sa zbaliť na víkend, nasadnúť na lietadlo či vlak a užiť si atmosféru miest, ktoré v tomto období doslova ožívajú. Od magických hmlistých ulíc Edinburghu, cez rozprávkové kanály v Bruggách až po jesenné vinice v Toskánsku. 

Zabudni na jesenný splín a dlhé večery pred telkou. Jeseň je totiž najlepšie obdobie na objavovanie európskych miest, ktoré sa práve teraz na čarovné kulisy ako z rozprávky. Uličky plné farebného lístia, ranné hmly, útulné kaviarne a pokojnejšia atmosféra – to všetko robí z jesene ideálne obdobie na krátke výlety. Ak hľadáš miesto, kde sa na pár dní stratíš z reality, tieto destinácie ťa určite dostanú.

Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku.

Bruggy a Antverpy, Belgicko

✈️ Odlet: Bratislava (Ryanair)

⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 45 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 14,50 € (v októbri)

Kanály v Bruggách sú krásne počas celého roka, no na jeseň pôsobia priam filmovo. Stromy lemujúce vodné cesty hrajú všetkými odtieňmi červenej a oranžovej a ich odrazy vo vode si budeš fotiť stále dookola. Najlepšie spravíš, ak sa stratíš v úzkych uličkách a necháš sa viesť vôňou belgickej čokolády a čerstvo upečených wafiel. 

Pri návšteve Belgicka nevynechaj ani Antverpy známe svojím prístavom, Rubensovým umením a živou módnou scénou. Mestské parky sa na jeseň sfarbia do teplých tónov a industriálna časť pri rieke Schelde pôsobí, akoby kontrastovala s mäkkou prírodou okolo.

Prejdi sa po Grote Markt, zastav sa pri katedrále a nechaj si čas na návštevu múzeí –jesenné večery sú ako stvorené na objavovanie umenia či popíjanie piva v útulnom bare.

@lotteinzeeland bruges in september 🍂🤎✨ #bruges#belgium#citytrip#autumn#fyp♬ Golden Brown x Love Story - Apollogirl
📌Tip na ubytovanie: Ubytovanie Clemanbruges s vynikajúcim hodnotením sa nachádza priamo v centre mesta Bruggy. Za noc v dvojlôžkovej izbe zaplatíš necelých 69 € v prípade, že budete dvaja.
letenky do bruselu

Londýn, Veľká Británia 

✈️ Odlet: Bratislava (Wizzair)

⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny, 25 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 22,99 € (v októbri)

Londýn je veľkomesto, ktoré nikdy nespí, ale na jeseň má aj nežnejšiu tvár. Stačí si spraviť prechádzku jedným z mnohých mestských parkov, kde sa listy menia na pestrofarebný koberec. Uličky Notting Hillu alebo Kensingtonu sú ako stvorené na tiché prechádzky s pohárom kávy v ruke.

Večer si môžeš vychutnať výhľad na mesto z výšky – napríklad zo Sky Garden – keď slnko zapadá a Londýn sa topí v oranžovej žiare. A ak zaprší, kníhkupectvá a čajovne ti ponúknu dokonalý úkryt s atmosférou, ktorá nemá konkurenciu.

📌 Nezabúdaj, že od 2. apríla 2025 potrebujú občania EÚ na vstup do Spojeného kráľovstva okrem cestovného pasu aj elektronické cestovné povolenie ETA (Electronic Travel Authorisation).
@maddiespostcards the city is so magical in the autumn months 🕯🍂 #maddiespostcards #foryou #london #autumn ♬ le petit fille de la mer by vangelis - R *̥˚✧
📌Tip na ubytovanie: Citadines Apart'hotel Barbican sa nachádza neďaleko centra mesta a za noc tu ako dvojica zaplatíte už od 155 €, čo je na londýnske pomery veľmi dobrá suma.
letenky do londýna

Toskánsko, Taliansko

✈️ Odlet: Budapešť (Ryanair), prílet Pisa

⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 40 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 29,48 € (v októbri)

Len ťažko nájdeš romantickejšiu jesennú scenériu, než sú toskánske kopce. Vinice sa zafarbia do zlata, na trhoch rozvoniavajú čerstvé gaštany a rána zahalí jemná hmla. Každý pohľad na krajinu pripomína dokonalú fotku z Instagramu.

Okrem klasiky ako Pisa či Florencia ti odporúčame aj návštevu menších mestečiek ako Siena, San Gimignano či Pienza, kde zažiješ pravú taliansku atmosféru bez davov turistov. A náš tip? Prenocuj vo viniciach, kde si vychutnáš pohár vína priamo od lokálneho vinára, zatiaľ čo sa pred tebou rozprestiera jesenná krajina.

@yzweyer November to remember. #italy #italia #tuscany #winery #travel #holiday #vacation #wanderlust #autumn #november ♬ sonido original - BRAYAN DEL REY
📌Tip na ubytovanie: Uprostred olivových hájov a viníc sa nachádza Fattoria Gambaro di Petrognano, rodinná farma s atmosférickým ubytovaním. Za noc a raňajky tu ako dvojica zaplatíte iba 92 €.
letenky do pisy

Edinburgh, Škótsko

✈️ Odlet: Bratislava (Ryanair)

⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny, 25 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 34,99 € (v novembri)

Ak má nejaké mesto atmosféru stvorenú pre jeseň, je to práve Edinburgh. Hmlisté rána, starobylé uličky a stredoveké budovy pôsobia, akoby si sa ocitol v Harrym Potterovi. Stačí krátka prechádzka po Royal Mile a pochopíš, prečo má toto miesto taký magický nádych.

Ak si chceš dopriať výhľad, vybehni na Arthur’s Seat – práve na jeseň sa mesto pod tebou mení na farebnú mozaiku. A keď ťa prepadne dážď, schovaj sa do niektorej z tradičných kaviarní alebo pubov a vychutnaj si chvíle, keď sa zastavil čas. Ak máš dostatok času, rozhodne si urob výlet k Glenfinnanskému viaduktu, ktorý preslávili filmy o Harrym Potterovi.

@johnmurrayjnr Who else loves autumn in Scotland, Capital city Edinburgh? 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🍂 cosy days are coming ☕️ #autumnvibes #edinburghscotland #scotlandiscalling #scotlandtiktok #scotlandtravel #scotland #scottishtiktok #visitscotland #edinburghscotland #edinburgh ♬ Autumn Leaves - Timothy Cole
📌Tip na ubytovanie: Ubytovanie Thistle Residence v tradičnej budove si absolútne zamiluješ. Už od 83 € na noc získaš izbu s vlastnou kúpeľňou neďaleko centra Edinburgu.
letenky do edinburghu

Ludwigsburg a Štutgart, Nemecko

✈️ Odlet: Viedeň (Ryanair)

⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 15 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 72,99 € (v októbri)

Na jar tulipány, na jeseň tekvice. Ak je tvojím snom zažiť návštevu tekvicových polí, potom musíš ísť na najväčšiu tekvicovú výstavu, ktorá sa každoročne koná v Ludwigsburgu neďaleko Štutgartu. 

V barokovom parku pri Schloss Ludwigsburg ťa čakajú tisíce tekvíc všetkých veľkostí, farieb a tvarov. Z nich umelci vytvárajú obrovské sochy podľa tematických okruhov – od rozprávkových postáv až po zvieratá v životnej veľkosti. K tomu ochutnáš tekvicové špeciality, ako polievky, koláče či dokonca tekvicové pivo.

Nevynechaj ani Štutgart, mesto známe svojimi vinicami, automobilovou históriou (Porsche a Mercedes-Benz múzeá sú povinnou zastávkou pre fanúšikov áut), ale aj príjemnými parkami a modernou architektúrou. Na jeseň navyše zažiješ vinobranie a mestské vinárske slávnosti, ktoré dokonale doplnia jesenný vibe.

@haydenlocke_author

This festival has been my favorite so far since moving to Germany! It takes place at the palace in Ludwigsburg, and each year the theme is different. This year the theme is Hollywood and I am beyond impressed with these pumpkin sculptures! Maybe next year I can petition for the theme to be sports and we can see a baseball player made of pumpkins😍🤷🏼‍♀️ Can’t wait to take you along on my next adventure!

♬ Fall October Halloween horror classic(177261) - rareNote
📌Tip na ubytovanie: Studio Apartment má fantastické hodnotenie a nájdeš tu všetko, čo potrebuješ. Za noc tu ako dvojica zaplatíte 85 €.
letenky do Štutgartu
Už ti nič dôležité neunikne
Vďaka našej aplikácii s prehľadným feedom a notifikáciami sa všetko dozvieš skôr, ako si to tvoji kamoši nájdu na Instagrame.
Objav aktuálne novinky medzi prvými.
Nestrať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
CESTOVANIE KAM CEZ VÍKEND KAM NA DOVOLENKU WISHLIST
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Dupe Photos / YUKA DOYAMA a Nastia Kardash
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
refresher+
Odporúčané
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
pred 3 hodinami
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
včera o 09:30
Pali vyhral šou Pečie celé Slovensko: Najťažšia bola príprava pred natáčaním, jeden diel vznikal aj 2 dni (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Pali vyhral šou Pečie celé Slovensko: Najťažšia bola príprava pred natáčaním, jeden diel vznikal aj 2 dni (Rozhovor)
včera o 17:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Storky
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Lifestyle news
HBO Max zvyšuje ceny. Zakazuje tiež zdieľanie účtov mimo domácnosti pred 30 minútami
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Tieto jesenné kúsky dodajú štýl tvojmu miláčikovi pred 31 minútami
Ľudia kritizujú Taylor Swift z používania AI na novom albume The Life of a Showgirl pred hodinou
Spider-Man a Iron Man opäť spolu. Tom Holland a Robert Downey Jr. chystajú spoločný projekt pred 2 hodinami
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila. Takto vyzerala YSS Movement x UK9 pop-up party pred 2 hodinami
Desivý český horor „Uzol zla“ dorazil do kín. Diváci chvália napätie aj slovanskú mytológiu pred 3 hodinami
Francúzsky influencer prekročil hranice humoru. Kvôli nebezpečnému pranku ide do väzenia dnes o 12:28
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia dnes o 10:53
Spravodajstvo
Česko Česká republika Polícia SR Zoom in: Back2reality
Viac
Slovenský aktivista, ktorého zadržal Izrael, sa vracia domov. Chcel doručiť humanitárnu pomoc do Pásma Gazy
pred 19 minútami
Polícia zverejnila desivé zábery: Vodič na D2 v plnej rýchlosti preletel cez zvodidlá a zahynul
pred hodinou
VIDEO: Drogový díler z Bratislavy skončil vo väzbe. Polícia mu zaistila kokaín aj marihuanu
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
včera o 09:30
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
refresher+
Odporúčané
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
pred 3 hodinami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 2 dňami
V bratislavských 500 bytoch sa stretávala drogová komunita. Zisťovala som, ako to tam vyzerá dnes (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
V bratislavských 500 bytoch sa stretávala drogová komunita. Zisťovala som, ako to tam vyzerá dnes (Reportáž)
pred 3 dňami
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
dnes o 10:53
Francúzsky influencer prekročil hranice humoru. Kvôli nebezpečnému pranku ide do väzenia
Francúzsky influencer prekročil hranice humoru. Kvôli nebezpečnému pranku ide do väzenia
dnes o 12:28
Viac z Tech Všetko
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
29. 9. 2025 17:19
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
27. 9. 2025 8:24
VIDEO: Musk ukázal, ako sa jeho AI robot učí kung-fu. Optimus predviedol pôsobivé údery
dnes o 07:55
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Viac z Gastro Všetko
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
Ľudia
2. 10. 2025 10:00
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
21. 9. 2025 8:00
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
27. 9. 2025 8:10

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Tieto jesenné kúsky dodajú štýl tvojmu miláčikovi
Móda
pred 30 minútami
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Tieto jesenné kúsky dodajú štýl tvojmu miláčikovi
pred 30 minútami
Kolekcia obsahuje vetrovky, vesty a športové oblečenie.
5 destinácií, ktoré na jeseň vyzerajú ako z iného sveta. Tieto miesta by mali byť na tvojom bucket liste
V spolupráci
5 destinácií, ktoré na jeseň vyzerajú ako z iného sveta. Tieto miesta by mali byť na tvojom bucket liste
pred hodinou
Plánuješ halloweenskú párty doma? Tieto tipy ti zaručia nezabudnuteľný strašidelný večer
PR správa
Plánuješ halloweenskú párty doma? Tieto tipy ti zaručia nezabudnuteľný strašidelný večer
pred 2 hodinami
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila. Takto vyzerala YSS Movement x UK9 pop-up party
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila. Takto vyzerala YSS Movement x UK9 pop-up party
pred 2 hodinami
Budúcnosť pracovného trhu: Ktoré IT profesie budú najžiadanejšie o 5 rokov?
PR správa
Budúcnosť pracovného trhu: Ktoré IT profesie budú najžiadanejšie o 5 rokov?
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 2 dňami
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
dnes o 10:53
Slovenský film Otec triumfoval v Zürichu: Dráma Terezy Nvotovej získala cenu Zlaté oko za najlepší film
Slovenský film Otec triumfoval v Zürichu: Dráma Terezy Nvotovej získala cenu Zlaté oko za najlepší film
včera o 09:16
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
včera o 09:30
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 2 dňami
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
30. 9. 2025 17:03
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
pred 3 dňami
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
30. 9. 2025 17:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 2 dňami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Domov
Zdieľať
Diskusia