Tento článok je PR správa spoločnosti McDonald's.
dnes 1. októbra 2025 o 14:00
Čas čítania 3:49
Sponzorovaný obsah

Príbehy štyroch Slovákov, ktorí pracujú v McDonald's už viac ako 30 rokov. Je to naozaj práca snov?

Príbehy štyroch Slovákov, ktorí pracujú v McDonald’s už viac ako 30 rokov. Je to naozaj práca snov?
Zdroj: McDonald's (Prvá reštaurácia v Banskej Bystrici)
GASTRO MCDONALD'S SLOVÁCI
Prečo sa rozhodli stráviť celý svoj pracovný život na tomto mieste?

McDonald’s je pre väčšinu z nás miestom, kde si doprajeme ikonický Big Mac, chutné menu alebo kávu na cestách. No pre niektorých je to miesto, kde nadobudli prvé pracovné zručnosti, našli priateľov, zvládli balans medzi rodinou a kariérou – alebo si dokonca vybudovali vlastný biznis. Prečítaj si príbehy štyroch ľudí, ktorí vo firme strávili roky a ukazujú, že Mekáč je omnoho viac než len občerstvenie.

Letná brigáda, ktorá sa nikdy neskončila

Keď Zuzana Mikulková nastupovala do Mekáča v roku 2000 ako čerstvá vysokoškoláčka, netušila, že brigáda na Námestí SNP sa premení na jej dlhodobú životnú cestu. Počas rokov prešla viacerými pozíciami – od floor manažérky až po vedúcu reštaurácie.

Počas materskej dovolenky s dvoma deťmi sa mohlo zdať, že sa jej kariéra v McDonald’s načas skončí, opak bol pravdou. Firma jej umožnila skĺbiť materstvo s manažérskou prácou a postupne sa posunula až na kľúčovú rolu v Learning & Development.

McDonald’s
Zdroj: McDonald’s

Dnes vzdeláva zamestnancov po celom Slovensku a školí ich v témach ako leadership, zvládanie stresu či emočná inteligencia. Sama hovorí, že jej psychologické vzdelanie tu konečne našlo praktické využitie. „McDonald’s je podľa mňa dobrá škola. Naučí systematickej práci, komunikácii aj zvládaniu nepredvídateľných situácií,“ vysvetľuje.

Hlavným dôvodom, prečo v spoločnosti ostala, sú však ľudia. „Vždy som mala šťastie na dobrých šéfov aj kolegov. Aj vďaka nim som zvládla obdobia, keď sa zdalo, že rodinu s prácou nezladím,“ dodáva. Zuzanin príbeh je dôkazom, že aj v dynamickej práci sa dá nastaviť rovnováha medzi pracovnými a osobnými povinnosťami.

Prvý mekáč ochutnal v Győri

Peter Batyanek začal v McDonald’s ešte v roku 1996, keď mal čerstvo po strednej. Inšpirovala ho návšteva reštaurácie v Maďarsku a inzerát v slovenských novinách. Postupne si prešiel všetkými pozíciami, od crew až po vedúceho reštaurácie. Dnes už takmer 20 rokov vedie rôzne prevádzky, aktuálne na Nivách v Bratislave.

„Táto práca človeka nikdy neomrzí. Neustále sa objavujú nové výzvy a baví ma posúvať ľudí aj reštauráciu dopredu,“ hovorí Peter. McDonald’s preňho neznamená len prácu, ale aj komunitu. Dodnes stretáva aj bývalých kolegov, s ktorými začínal v reštaurácii na Námestí SNP ešte v 90. rokoch. V McDonald’s si pred 19 rokmi dokonca našiel manželku.

McDonald’s
Zdroj: McDonald’s

Peter oceňuje, že firma drží krok s dobou – od digitalizácie cez kiosky až po objednávanie cez mobilnú aplikáciu. „McDonald’s je tam, kde je práve preto, že stále inovuje,“ vysvetľuje. Momentálne sa sústreďuje na prípravu tímu na otvorenie novej prevádzky v Trnavskom kraji. To znamená nielen hľadanie nových ľudí, ale aj ich tréning na obsadenie všetkých pozícií od crew až po manažérov.

Podľa Petra je Mekáč aj dnes skvelým štartom pre mladých: „Sú iní ako my kedysi, ale majú drive. Keď vidím, že niekto chce pracovať, rád mu dám šancu.“

Od Excelu na brigáde až po vlastnú franšízu

Pôvodne to mala byť brigáda počas prázdnin na vysokej škole. No prišli kolegovia, ktorí dokázali aj v nepohode vytvoriť atmosféru, kvôli ktorej sa mu nechcelo odísť. Ako študent manažmentu začal Richard Boháč rýchlo prinášať vlastné nápady – napríklad prvé tabuľky, ktoré zrýchlili chod niektorých procesov reštaurácie. A to v časoch, keď ešte „neboli“ počítače vôbec také bežné, ako sú dnes.

Jeho kariéra sa prirodzene posúvala: od reštaurácie cez rôzne pozície na office až po vedenie oddelenia Developmentu, kde riešil nielen expanziu, ale aj property manažment existujúcich prevádzok na Slovensku.

McDonald’s
Zdroj: McDonald’s

Po rokoch sa však rozhodol pre veľký krok – vstúpil do sveta franšízy. Dnes vedie vlastné reštaurácie spolu s manželkou Adrianou, ktorá predtým viedla v spoločnosti personálne oddelenie. Do práce zapájajú aj svoje deti, ktoré brigádujú a samy prechádzajú tréningom. A Richard Boháč by im ho vraj navrhol, aj keby nešlo o jeho franšízovú reštauráciu.

„McDonald’s nie je len o tom, že naučí smažiť hranolčeky. Naučí komunikovať, spolupracovať, určovať si priority. To sú veci, ktoré si človek nesie do života,“ hovorí.

Podľa neho je kľúčové, že firma dáva ľuďom priestor, aby mohli byť sami sebou. „Každý manažér by mal byť autentický. To, že som mohol byť sám sebou a zároveň rásť, je hlavný dôvod, prečo som dodnes tu,“ uzatvára Richard Boháč.

Tri faktory úspechu, ktoré fungujú aj po 30 rokoch

Aj štvrtý z veteránov – Braňo Mrva – začínal de facto počas štúdia na vysokej škole, ktoré sa rozhodol napokon vymeniť za serióznu prácu. Do Mekáča ho priviedol inzerát v novinách – a prvých päť týždňov tréningu strávil v Prahe. Už po prvej zmene pochopil, že to nebude len o zábave na ubytovni, ale najmä o zodpovednosti a šanci niečo dokázať.

Aj po takmer 30 rokoch hovorí, že sa v práci nikdy nenudil. Každá dekáda priniesla nové technológie a systematickosť, ktorá ho dodnes fascinuje. Dôležité boli aj tímy – dôvera a férové vzťahy, ktoré mu umožnili posúvať sa ďalej.

„Ak má byť niekto úspešným lídrom, musí si prejsť všetkým od základov. Keď k tomu pridáte dôveru v ľudí a férové vzťahy, posúvate sa prirodzene vpred. Mne sa to podarilo aj vďaka tímom, s ktorými som pracoval – sám by som to nikdy nedokázal.“

Prečo je podľa neho McDonald’s atraktívny pre mladých aj dnes? Vystihuje to tromi faktormi úspechu – Férovosť, Flexibilita a Family atmosféra. Férovosť znamená rovnaké pravidlá pre všetkých, ako aj seriózny prístup zamestnávateľa, flexibilita zasa možnosť zladiť prácu so školou a osobným životom. A rodinná atmosféra je niečo, čo aj pri desiatkach reštaurácií stále cítiť v tímoch.

McDonald’s
Zdroj: McDonald’s

Pre Braňa Mrvu je McDonald’s doslova rodinou – svoju manželku spoznal práve tu a dnes tu brigáduje aj jeho syn. „Rodinou sú pre mňa aj kolegovia, s ktorými som prežil množstvo spoločných chvíľ. Práve tieto väzby podľa mňa pomáhajú tomu, že McDonald’s môže ďalej rásť a zostať miestom, kde sa ľudia cítia dobre.“

Za všetkými štyrmi príbehmi sa skrýva spoločný menovateľ – lojalita. Nie slepá vernosť, ale dôvera v ľudí, férové vzťahy a pocit, že aj v hektickom biznise môže vládnuť rodinná atmosféra. A práve vďaka nej sa z brigádnikov a čerstvých absolventov stali lídri, ktorí sú s Mekáčom nerozluční už celé desaťročia.

Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: McDonald's
