Tento článok je PR správa spoločnosti Union.
dnes 29. septembra 2025 o 11:15
Čas čítania 1:58
Sponzorovaný obsah

Začína sezóna očkovania proti chrípke – najviac využívané je v Bratislavskom kraji

ZDRAVIE OČKOVANIE
Teraz je ten správny čas spojiť sa so svojím obvodným lekárom a dohodnúť sa s ním na objednaní vakcíny. Mal by ich byť dostatok pre všetkých záujemcov.

Podľa štatistík zdravotnej poisťovne Union sa dalo vlani zaočkovať proti chrípke najviac ľudí z Bratislavského kraja. Nasledovali obyvatelia Prešovského a Košického kraja. „Keď sa pozrieme na vekové skupiny, očkovanie proti chrípke využívajú úplne najviac muži a ženy vo veku od 60-69 rokov. Druhou najzaočkovanejšou skupinou sú deti vo veku od narodenia do 8 rokov. Ostatné vekové skupiny sú zastúpené menej,“ vysvetľuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. 

Očkovanie proti chrípke je pre poistencov Unionu zdarma, avšak každý rok ho využije len malé percento ľudí. „Sú to asi 3% z nášho poistného kmeňa,“ dopĺňa B. Dupaľová Ksenzsighová. 

Počet poistencov   Pohlavie  
Vek M Ž Celkový súčet
0 - 8 rokov 1 763 1 730 3 493
9 - 17 rokov 726 647 1 373
18 - 29 rokov 532 635 1 167
30 - 39 rokov 1 225 1 355 2 580
40 - 49 rokov 1 329 1 169 2 498
50 - 59 rokov 1 139 1 209 2 348
60 - 69 rokov 1 847 1 886 3 733
70 - 79 rokov 1 203 1 532 2 735
80 - viac rokov 280 606 886
Celkový súčet 10 044 10 769 20 813

Ak ste minuloročnú zimu chrípku dostali a mala nepríjemný priebeh, možno by ste mali zvážiť očkovanie aj vy. „Rovnako tak osoby so zníženou imunitou, seniori, učitelia, a najmä zdravotníci – všetci títo ľudia totiž patria do rizikových skupín, ktoré sú chrípkou ohrozené najviac,“ odporúča Ingrid Dúbravová, revízna lekárka zdravotnej poisťovne Union. Ako ďalej dodáva, chrípka je jedným z najzávažnejších infekčných ochorení dýchacieho systému. Každoročne u nás spôsobí množstvo ťažkých komplikácií, napríklad zápal pľúc, prínosných dutín alebo stredného ucha. Dôsledkom tejto infekcie môžu byť neurologické problémy a dokonca aj zápal srdcového svalu – myokarditída. 

lekár
Zdroj: Adobe Stock

Niektorí ľudia by nemali byť zaočkovaní bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom (ľudia, ktorí majú ťažkú ​​alergiu na slepačie vajcia, ľudia, ktorí mali závažnú reakciu na očkovanie proti chrípke v minulosti, deti mladšie ako 6 mesiacov). Očkovanie by sa taktiež malo odložiť u pacientov s horúčkovitým ochorením alebo akútnou infekciou. Rizikové skupiny by mali očkovanie opakovať každý rok, pretože vírusy chrípky a zloženie vakcíny sa stále vyvíjajú a menia.

 Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú možnosť dať sa bezplatne zaočkovať, pričom na výber sú hneď štyri vakcíny, ktoré sa v týchto dňoch postupne naskladňujú do lekární. „Plne uhrádzame Vaxigrip tetra a Influvac tetra. a Vaxigrip. Dostupná je tiež vakcína Influvac, kde stanovenú výšku doplatku (maximálne do 2,60EUR) v súčasnosti  kompenzuje držiteľ registrácie. Nakoľko vakcíny proti chrípke nemajú preskripčné obmedzenia, predpísať ich môže nielen u všeobecný lekár, ale aj lekár inej odbornosti, ako napríklad gynekológ,“ informuje B. Dupaľová Ksenzsighová.

Existujú aj nazálne vakcíny ako Fluenz Tetra a Fluenz, ktoré sa aplikujú cez nosovú sliznicu – ako sprej a sú využívané najmä pediatrami u detí. Od minulého roka sú však už len čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia u detí od 2 do 12 rokov. Dobrou správou je, že doplatok, ktorý za tieto vakcíny musíte zaplatiť v lekárni si viete uplatniť (požiadať o jeho preplatenie) v rámci benefitu Doplatky za lieky pre deti.

Náhľadový obrázok: Adobe Stock
