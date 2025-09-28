Hudobník a kňaz Padre Guilherme ná na sociálnych sieťach viac ako 1,5 milióna fanúšikov.
V sobotu 8. novembra sa na Alžbetinej ulici v Košiciach uskutoční koncert portugalského kňaza a dídžeja Padreho Guilherma. Hudobník si vďaka originálnemu prepájaniu sakrálnej a modernej hudby získal na sociálnych sieťach viac ako 1,5 milióna sledovateľov.
Mladý kňaz sa stal známym počas Svetových dní mládeže v Lisabone v roku 2023, keď pripravil rytmický mix Händelovho Hallelujah, ktorý zaznel pred záverečnou omšou s pápežom Františkom. Jeho tvorba oslovuje mladých ľudí po celom svete a patrí medzi najvýraznejšie osobnosti súčasnej hudobnej evanjelizácie.
Koncert Padreho Guilherma je súčasťou programu Jubilejného stretnutia mladých v Košiciach. Vstup na podujatie je voľný.
