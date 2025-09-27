Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Neovízia.
dnes 27. septembra 2025 o 10:00
Čas čítania 1:52
Sponzorovaný obsah

Začni zimný semester ako „academic weapon“ – a to s novou generáciou laserových operácií

Začni zimný semester ako „academic weapon“ – a to s novou generáciou laserových operácií
Zdroj: AdobeStock
ZDRAVIE
Takto sa zbavíš zlého zraku za niekoľko sekúnd.

Prichádza jeseň a s ňou aj obdobie zmien, keď sa končia dovolenky a začína škola. Pokiaľ ti práve začína zimný semester a nosíš dioptrické pomôcky, tak určite ťa neteší nepohodlie, ktoré s tým súvisí. Neustále čistenie okuliarov a zahmlievanie alebo suché a podráždené oči pri dlhom sedení za počítačom. Zbav sa týchto komplikácií ešte na začiatku, aby si mohol/-a vstúpiť do školského roka v najlepšej forme.

Lepší zrak prinesie väčšie úspechy

Dokonalý akademický výkon si vyžaduje stopercentné sústredenie s minimom prekážok. Silné dioptrie môžu byť jednou z nich, keďže si vyžadujú neustálu starostlivosť a nedokážeme bez ich nosenia fungovať. Existuje riešenie, ktoré ti odstráni dioptrickú chybu a dodá úplne nové sebavedomie.

Laserová operácia očí v renomovanej očnej klinike NeoVízia je ideálnym riešením pre každého, kto už nechce byť obmedzovaný svojou očnou chybou. Je to bezpečný, rýchly a efektívny chirurgický zákrok, ktorý v NeoVízii garantuje vysokú kvalitu výsledku.

„Laserové zákroky na odstránenie dioptrických chýb sú vhodné pre ľudí vo veku od 20 do 45 rokov, ktorí majú dostatočne hrubú a topograficky pravidelnú rohovku.“ hovorí zástupkyňa primára, MUDr. Miriam Záhorcová.

MUDr. Miriam Záhorcová, zástupkyňa primára Očnej kliniky NeoVízia Bratislava.
MUDr. Miriam Záhorcová, zástupkyňa primára Očnej kliniky NeoVízia Bratislava. Zdroj: Neovízia

Najnovšie metódy len v NeoVízii

Jedinečnosť NeoVízie spočíva nielen v ich prvotriednej starostlivosti, ale aj v ich cielenom zlepšovaní kliniky. Dôkazom je množstvo prvenstiev a rôznych ocenení vo svete očnej chirurgie. Teraz sa môžu pýšiť prínosom najmodernejšej metódy laserovej operácie HyperSMILE, ktorá spája len tie najlepšie vlastnosti doterajších operácií.

Ide o modernú variantu metódy SMILE, špeciálne prispôsobenú na riešenie plusových dioptrií. Očná klinika NeoVízia v Bratislave je prvým a jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré túto inovatívnu technológiu zaviedlo do klinickej praxe. Celý zákrok trvá asi 12 sekúnd a prebieha na oboch očiach súčasne počas jednej operácie. Vďaka šetrnému prístupu je hojenie rýchle a pohodlné a návrat k bežným aktivitám je možný už krátko po zákroku.

NeoVízia je prvým pracoviskom na Slovensku, ktoré zaviedlo do klinickej praxe najnovší femtosekundový laser ZEISS VISUMAX® 800.
NeoVízia je prvým pracoviskom na Slovensku, ktoré zaviedlo do klinickej praxe najnovší femtosekundový laser ZEISS VISUMAX® 800. Zdroj: Neovízia

Top starostlivosť od top lekárov

Pocit nezávislosti, slobody a vyššia kvalita života sú len jedny z mnohých výhod operácie očí. Ak chceš výsledok svojich snov, objednaj sa na predoperačné vyšetrenie v NeoVízii, kde ti spravia detailné a precízne očné vyšetrenie. Na základe tvojich parametrov očný lekár zhodnotí, aké je ideálne riešenie pre tvoju očnú chybu.

Keďže v NeoVízii je najširší výber očných operácií, tak sa môžeš spoľahnúť na odporúčanie na mieru. „Rozhodujúcimi faktormi sú výška dioptrie, či ide o plusové alebo mínusové hodnoty a váš vek, v ktorom sa rozhodnete dioptrickú chybu riešiť. Podľa výšky dioptrií sa vieme rozhodnúť, či ste vhodným kandidátom na laserovú operáciu alebo je pre vás lepším riešením, možno nie až tak známa, avšak overená a bezpečná metóda implantácie ICL šošoviek,“ opisuje lekár a primár očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči.

Zrak je najdôležitejším zmyslom človeka, preto sa odporúča jeho zdravie nezanedbávať. Objednaj sa do NeoVízie na vyšetrenie a môžeš vkročiť do školského roka s novým sebavedomím. Očné kliniky majú v Bratislave a Poprade a ambulancie v Trnave a Ružomberku.
neovízia
Zdroj: Neovízia
ZDRAVIE
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: AdobeStock
