dnes 20. septembra 2025 o 11:12
Čas čítania 0:28
Barbora Fábryová

Hamilton si pred Veľkou cenou obliekol českú značku Chew Forever. V minulosti ju nosili The Weeknd aj Travis Scott

ZAUJÍMAVOSTI FORMULA 1 MÓDA
Lewis Hamilton siahol pred Veľkou cenou Azerbajdžanu po kúskoch od českej značky Chew Forever.

Britský pilot Formuly 1 Lewis Hamilton sa pred Veľkou cenou Azerbajdžanu objavil v nohaviciach Convertible Camo Pants od českej značky Chew Forever. Pre módnu značku ide o mimoriadne viditeľný moment, keďže Hamilton patrí k najznámejším jazdcom a na podujatí ho sledujú milióny fanúšikov po celom svete.

Značku Chew Forever založili Yanick Buti aka Kaspet a Martin Cator. Dvojici sa podarilo za pomerne krátky čas preniknúť do svetovej fashion špičky. V minulosti už obliekali hudobníkov ako The Weeknd či 21 Savage.

Ich kúsky si obliekol aj raper Travis Scott, ktorý mal ich mikinu na koncerte v Prahe, či Quavo. 33-ročný raper sa v ich legendárnej Static Roach Zip Hoodie objavil minulý rok na Fashion Weeku v New Yorku.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa CHEW FOREVER (@chew_forever)

Odporúčané
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor) Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor) 19. septembra 2025 o 16:00
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená 19. septembra 2025 o 9:30
Odporúčané
Českú značku Chew Forever si obľúbili aj svetoví raperi. Po Travisovi si ich legendárnu mikinu obliekol Quavo Českú značku Chew Forever si obľúbili aj svetoví raperi. Po Travisovi si ich legendárnu mikinu obliekol Quavo 13. septembra 2024 o 9:50
Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Reporter
Všetky články
V redakcii Refresher News pracujem od roku 2022. Primárne sa zameriavam na spravodajské správy a politiku. Akékoľvek otázky či tipy na článok posielaj na [email protected].
Náhľadový obrázok: Instagram/@chew_forever
