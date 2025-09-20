Lewis Hamilton siahol pred Veľkou cenou Azerbajdžanu po kúskoch od českej značky Chew Forever.
Britský pilot Formuly 1 Lewis Hamilton sa pred Veľkou cenou Azerbajdžanu objavil v nohaviciach Convertible Camo Pants od českej značky Chew Forever. Pre módnu značku ide o mimoriadne viditeľný moment, keďže Hamilton patrí k najznámejším jazdcom a na podujatí ho sledujú milióny fanúšikov po celom svete.
Značku Chew Forever založili Yanick Buti aka Kaspet a Martin Cator. Dvojici sa podarilo za pomerne krátky čas preniknúť do svetovej fashion špičky. V minulosti už obliekali hudobníkov ako The Weeknd či 21 Savage.
Ich kúsky si obliekol aj raper Travis Scott, ktorý mal ich mikinu na koncerte v Prahe, či Quavo. 33-ročný raper sa v ich legendárnej Static Roach Zip Hoodie objavil minulý rok na Fashion Weeku v New Yorku.
