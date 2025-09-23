KVÍZ: Dokážeš uhádnuť Guinnessove rekordy? Len génius trafí všetko správne

Otestuj svoje schopnosti na Guinnessových rekordoch, ktoré lámu hranice ľudských možností.
Guinnessove rekordy už desaťročia fascinujú ľudí po celom svete. Niektoré sú inšpiratívne, iné zas úplne bizarné – od najdlhšieho planku, cez najdlhšiu pizzu, až po šokujúce množstvá jedla, ktoré ľudia dokážu zjesť za pár minút. Pri čítaní týchto rekordov často len neveriacky krútime hlavou a pýtame sa, či je to vôbec možné.
Pripravili sme si pre teba kvíz, v ktorom si môžeš otestovať svoje schopnosti odhadnúť tie najneuveriteľnejšie Guinnessove rekordy. Myslíš si, že trafíš správnu odpoveď?
KVÍZ: Neuveriteľné Guinnessove rekordy. Trafíš správnu odpoveď?
Zdroj: guinnessworldrecords
1 10
Aký je oficiálny rekord v počte klikov zvládnutých za jednu hodinu?
2 123
3 378
4 675
Zdroj: Guiness World Records
2 10
Aký je svetový rekord v najdlhšom zadržaní dychu pod vodou?
13 minút
29 minút
42 minút
Zdroj: Guiness World Records
3 10
Aký je svetový rekord v najrýchlejšom zjedení misky cestovín?
17 sekúnd
46 sekúnd
1 minúta 2 sekundy
Zdroj: Facebook (Embassy of Denmark in Poland)
4 10
Aký je svetový rekord v najvyššom pieskovom hrade?
13 metrov
21 metrov
57 metrov
Zdroj: Guiness World Records
5 10
Aký je svetový rekord v najdlhších fúzoch?
43,7 centrimetra
63,5 centrimetra
78 centrimetrov
Zdroj: guinnessworldrecords
6 10
Aký je svetový rekord vo výdrži v planku?
3 hodiny 26 minút
5 hodín 20 minút
9 hodín 38 minút
Zdroj: Guiness World Records
7 10
Aký je svetový rekord v najväčšom počte tričiek oblečených naraz?
157
260
321
Zdroj: Pexels/RODNAE Productions
8 10
Aký je svetový rekord v najrýchlejšom napísaní abecedy na dotykovom mobile?
3 sekundy
6 sekúnd
12 sekúnd
Zdroj: Guiness World Records
9 10
Aký je svetový rekord v najdlhšej pizzi na svete?
1,6 kilometra
1,9 kilometra
3,2 kilometra
Zdroj: Instagram/@eatingcontest
10 10
Koľko hotdogov dokázal rekordér zjesť za 10 minút?
76
98
102