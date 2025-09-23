Nevieš, ako pomenovať šteniatko? V tomto zozname nájdeš to správne meno pre psa

Správny výber mena je dôležitejší, než si myslíš.
Meno psa nie je len formalita. Tvoj psík sa naň učí reagovať, spája si ho s povelmi a situáciami. Krátke, ľahko zapamätateľné meno mu pomôže rýchlejšie pochopiť povely a zlepší vašu vzájomnú komunikáciu.
Meno pre psa:
- Ares
- Axel
- Bady
- Bruno
- Cezar
- Cody
- Diego
- Dexter
- Enzo
- Eddie
- Fido
- Flash
- Gismo
- Gatsby
- Hugo
- Hunter
- Igor
- Iron
- Jack
- Jerry
- Kiro
- Kevin
- Leo
- Loki
- Max
- Milo
- Nero
- Niky
- Oliver
- Odin
- Pluto
- Pablo
- Rocky
- Rex
- Sam
- Spike
- Toby
- Tyson
- Vito
- Zeus
