dnes 23. septembra 2025 o 8:16
Čas čítania 0:28

Nevieš, ako pomenovať šteniatko? V tomto zozname nájdeš to správne meno pre psa

Nevieš, ako pomenovať šteniatko? V tomto zozname nájdeš to správne meno pre psa
Zdroj: Pxhere/volně k užití
ZAUJÍMAVOSTI
Správny výber mena je dôležitejší, než si myslíš.

Meno psa nie je len formalita. Tvoj psík sa naň učí reagovať, spája si ho s povelmi a situáciami. Krátke, ľahko zapamätateľné meno mu pomôže rýchlejšie pochopiť povely a zlepší vašu vzájomnú komunikáciu.

 Meno pre psa:

  • Ares
  • Axel
  • Bady
  • Bruno
  • Cezar
  • Cody
  • Diego
  • Dexter
  • Enzo
  • Eddie
  • Fido
  • Flash
  • Gismo
  • Gatsby
  • Hugo
  • Hunter
  • Igor
  • Iron
  • Jack
  • Jerry
  • Kiro
  • Kevin
  • Leo
  • Loki
  • Max
  • Milo
  • Nero
  • Niky
  • Oliver
  • Odin
  • Pluto
  • Pablo
  • Rocky
  • Rex
  • Sam
  • Spike
  • Toby
  • Tyson
  • Vito
  • Zeus
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Eric Ward
Strana 1 z 2
S nami si vždy fresh
Mapujeme za teba dianie na mólach, v hudbe, v Hollywoode, v slovenskom gastre či kultúre.
Vďaka tomu vieš, čo je práve HOT a kde nesmieš chýbať.
Náhľadový obrázok: Pxhere/volně k užití
Správny výber mena je dôležitejší, než si myslíš.
