Tento článok je PR správa spoločnosti Visit Košice.
dnes 4. septembra 2025 o 12:00
Čas čítania 2:42
Sponzorovaný obsah

Kde stráviť predĺžený víkend? City break v Košiciach ťa príjemne prekvapí (+TIPY, čo navštíviť)

Kde stráviť predĺžený víkend? City break v Košiciach ťa príjemne prekvapí (+TIPY, čo navštíviť)
Zdroj: Visit Košice
ZAUJÍMAVOSTI KAM CEZ VÍKEND KAM NA VÝLET – SLOVENSKO
Košice ťa prekvapia svojou živou atmosférou, šarmom, gastrošpecialitami a skutočne bohatou históriou.

Že Košice rozhodne majú čo ponúknuť, potvrdil aj známy britský portál Leicestershire Live, ktorý ich označil za skrytý klenot Európy. Ak sa rozhodneš toto nádherné mesto navštíviť aj ty, už po pár hodinách ti bude jasné, že metropola východu je skutočne živá.

Nie je to len o jedle, a aj keď si tu dáš klasiku za fajn ceny, Košice ponúkajú omnoho viac. Ak ťa láka večera pri tataráčiku a remeselnom pive s výhľadom na Dóm sv. Alžbety, podzemná história so sprievodcom, let balónom ponad historické centrum alebo spoznávanie Tokaja s jeho vinicami a rozhľadňami, máš pred sebou tip na ideálny jesenný citybreak.

Infopoint neobchádzaj, dostaneš tam program na mieru

Skvelou správou je, že aj nepripravených cestovateľov bez itinerára zachráni Visit Košice Infopoint. Tam ti ušijú program na mieru, odporučia sprievodcov alebo ťa nasmerujú na najnovšie aktivity v meste. Aktuálne tipy na podujatia nájdeš aj na visitkosice.org.

Košice spoznáš aj sám, ako inšpiráciu však môžeš využiť itinerár predstavený nižšie. Tvojou prvou zastávkou môže byť archeologické múzeum Dolná brána, kde sa prenesieš priamo do stredoveku. Po dohode sa dá navštíviť aj Stará synagóga na Zvonárskej ulici, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie židovské pamiatky v meste.

košice synagóga
Zdroj: Visit Košice
Vieš o tom, že košický rodák a bývalý prezident Rudolf Schuster v centre vybudoval chodník slávy po vzore Los Angeles? Hádať nemusíš, kto má na ňom najviac dlaždičiek. Odpoveďou je, samozrejme, Rudolf.

Najstaršia slovenská reštaurácia

Ulož si tento tip: na Hlavnej ulici nájdeš Hostinec, najstaršiu krčmu a pivovar v histórii Slovenska, o ktorých prvá zmienka siaha až do roku 1542. V útulnom Hostinci ochutnáš oceňované remeselné špeciály aj overené ležiaky, uvarené priamo v útrobách tohto domu. A ak hľadáš ideálne miesto, kde deň zakončiť, tu sa budeš cítiť ako doma.

Let balónom tesne nad historickým centrom

Tento zážitok si v Košiciach nemôžeš nechať ujsť. Let sa začína pri Technickej univerzite a už po niekoľkých minútach sa vznášaš nízko nad mestom. Zhora sa Dóm sv. Alžbety aj celé centrum premenia na malé puzzle a všetko do seba krásne zapadne. Žiadny hluk, iba jemný vietor a Košice z vtáčej perspektívy. A bonus? Fotky, ktoré neskôr rozžiaria tvoj Instagram.

Visit Košice
Zdroj: Visit Košice

Tokaj ako turistický zážitok

Vinohradnícka oblasť Tokaj nie je len o víne, ale aj o objavovaní regiónu. Prejsť sa vinicami, zájsť na prehliadku alebo si užiť ubytovanie priamo medzi vinohradmi je zážitok, na ktorý nezabudneš. V obci Veľká Bara nájdeš aj moderné, medzinárodne oceňované vinárstvo, ktoré spája tradíciu s inováciou a robí z návštevy tejto lokality skutočný highlight východu.

Košice pritom s vínom spája dlhá história – už v stredoveku z neho mesto profitovalo. Symbolom je Urbanova veža, pomenovaná po patrónovi vinohradníkov. Aktuálne tu nájdeš výstavu o pútnictve a ako bonus si môžeš vyraziť vlastnú mincu.

A ak sa chceš na Tokaj pozrieť zhora, zastav sa pri ikonickej rozhľadni v tvare suda v Malej Tŕni. Z výšky 12 metrov máš tento región ako na dlani, uvidíš nekonečné vinice aj maďarské mestečko Sátoraljaújhely. A ak tu ostaneš až do večera, sud sa rozsvieti a vytvorí dokonalú atmosféru.

Visit Košice
Zdroj: Visit Košice

Palacinky, matcha a záver ako sa patrí

Na Hlavnej ulici si môžeš dopriať palacinky podľa receptu Loly, manželky Sándora Máraiho – maďarského spisovateľa narodeného v Košiciach – ktorý písal aj o svojom rodnom meste. Patrí k najvýznamnejším európskym autorom 20. storočia, je svetovo uznávaný a jeho meno láka aj zahraničných turistov. Hovorí sa, že práve tieto palacinky boli jeho najväčšou slabosťou.

V centre mesta nájdeš aj fakt kvalitný matcha spot. A ak si doteraz myslel, že zelený čaj je len hipsterský výstrelok, táto šálka ťa vyvedie z omylu. Hustá, jemne sladkastá a s energiou, ktorá ti počas prechádzky mestom príde viac než vhod.

Visit Košice
Zdroj: Visit Košice

Na záver rozhodne nevynechaj Mestský park, oázu zelene a oddychu len pár minút od stanice. Okrem kačacieho jazierka s leknami, rybičkami a korytnačkami tu objavíš aj skrytý poklad: zrekonštruovanú národnú kultúrnu pamiatku, pôvodne známu ako Korčuliarsky pavilón.

Dnes je z nej moderné miesto ocenené gastro sprievodcom Gault&Millau, kde si môžeš vychutnať koncept Novej kuchyne Slovenska, teda jedlá inšpirované tradičnými receptami, no pripravené v odľahčenej a modernej podobe. Takto vyzerá ideálna bodka za tvojím košickým citybreakom.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
Zdroj: Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

Súvisiace témy
KAM CEZ VÍKEND KAM NA VÝLET – SLOVENSKO
Náhľadový obrázok: Visit Košice
