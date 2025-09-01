Vtipy pre deti: 20 najlepších krátkych vtipov, ktoré rozosmejú každého

Ktorý ťa pobavil najviac?
Hľadáš spôsob, ako rozosmiať deti a spríjemniť im deň? Vtipy pre deti sú tou najlepšou voľbou, pretože dokážu pobaviť nielen tých najmenších, ale často aj dospelých. Sú krátke, jednoduché a zábavné, takže im porozumie naozaj každý.
Navyše, smiech je tou najlepšou terapiou. Prináša radosť, uvoľňuje napätie a spája rodinu či kamarátov. Preto sme pre teba pripravili výber najlepších kúskov, ktoré môžeš využiť doma, v škole alebo na výlete. Vychutnaj si 20 veselých vtipov pre deti, ktoré zaručene vyčaria úsmev na tvári malým aj veľkým.
1. V triede sa učiteľka pýta:
– Deti, kto mi povie, kde leží Austrália?
Prihlási sa Miško a hovorí:
– U babky na skrini! Videla som tam atlas sveta!
2. Jožko príde domov a hovorí mame:
– Mami, dnes som bol v škole jediný, kto vedel odpoveď!
Mama natešene:
– To je úžasné! A aká bola otázka?
– Kto si zabudol domácu úlohu?
3. V škole sa učiteľka pýta:
– Deti, kto mi povie, čo je to kamufláž?
Prihlási sa Janko:
– To je, keď sa schováš tak dobre, že ťa ani mama nenájde, keď je čas večere!
4. Učiteľka:
– Keby som ti dala dve mačky a ešte dve mačky, koľko by si ich mal?
– Päť!
– Nie, štyri!
– Nie, päť, lebo už doma jednu mám!
5. Prečo má pavúk najlepšiu Wi-Fi?
– Lebo má perfektnú sieť!