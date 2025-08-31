Kategórie
dnes 31. augusta 2025 o 16:45
Čas čítania 1:11
Aneta Gospičová TASR

VIDEO: Klimatický protest v Barcelone. Aktivisti farbami potreli slávnu baziliku Sagrada Familia

VIDEO: Klimatický protest v Barcelone. Aktivisti farbami potreli slávnu baziliku Sagrada Familia
Zdroj: Unsplash/Jorge Fernández Salas
ZAHRANIČIE KLIMATICKÁ ZMENA ŠPANIELSKO
Skupina Futuro Vegetal skritizovala údajne nedostatočné vládne opatrenia v oblasti klimatických zmien.

Klimatickí aktivisti v Barcelone potreli v nedeľu tamojšiu slávnu baziliku Sagrada Familia červenou a čiernou farbou na znak hnevu v súvislosti s letnými lesnými požiarmi, ktoré postihli rozsiahle časti Španielska. Uviedla to skupina aktivistov Futuro Vegetal.

Na videu, ktoré skupina zverejnila na sociálnych sieťach, je vidieť, ako policajti zatýkajú dvoch aktivistov, ktorí vyzývali na „klimatickú spravodlivosť“. Bazilika Sagrada Familia, ktorú navrhol katalánsky architekt Antoni Gaudí, je jednou z hlavných turistických atrakcií Barcelony.

Skupina Futuro Vegetal skritizovala údajne nedostatočné vládne opatrenia v oblasti klimatických zmien, a to najmä na potlačenie nedávnych požiarov, ktoré v krajine spôsobili rozsiahle škody. Podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) si požiare v Španielsku vyžiadali štyri obete na životoch a spustošili približne 350.000 hektárov plochy len za uplynulé dva týždne.

Požiare spôsobili jednu z najväčších environmentálnych katastrof

Španielska vláda označila tohtoročné požiare za „jednu z najväčších environmentálnych katastrof“, aké krajina v poslednom čase zažila, a uznala súvislosť so zmenou klímy. Tento víkend sa situácia začala zmierňovať, pričom riaditeľka úradu civilnej ochrany Virginia Barconesová v sobotu vyhlásila, že núdzový stav sa „blíži ku koncu“.

Futuro Vegetal, ktorá má väzby na podobné skupiny v zahraničí, usporiadala desiatky podobných protestov, vrátane jedného v roku 2022, keď si prilepili ruky na rámy obrazov španielskeho maliara Francisca de Goyu v madridskom múzeu Prado.

Farbou potreli aj superjachtu na Ibize, ktorá údajne patrí Nancy Waltonovej Laurieovej, miliardárskej dedičke amerického maloobchodného giganta Walmart, ako aj sídlo bývalej futbalovej hviezdy klubu FC Barcelona Lionela Messiho na Ibize. Španielska polícia uviedla, že v priebehu minulého roka zadržala dovedna 22 členov skupiny Futuro Vegetal.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Aneta Gospičová
Aneta Gospičová
Reporter
Všetky články
TASR
TASR
Všetky články
Náhľadový obrázok: X ( @FuturoVegetal )
