Tento rok má hudobný festival nabitý program plný svetových hviezd a výrazne vylepšený festivalový areál.

Organizátori najväčšieho podujatia elektronickej tanečnej hudby v strednej Európe zásadne neuznávajú príslovie, že v najlepšom treba skončiť. „Už minulý rok sme oznámili, že sa pozeráme do budúcnosti. Pri príprave 11. ročníka festivalu sme sa zamerali nielen na hviezdny program, ale aj na prácu s festivalovým areálom, ktorá je v Českej republike absolútne unikátna," hovorí Kamil Rudolf, riaditeľ Beats for Love.

Kde: areál Dolních Vítkovic v Ostrave

Kedy: 2. - 5. júla 2025

Beats for Love Universe

Beats for Love je rozdelený do štyroch zón: LOVE, SPACE, INDUSTRIAL a PULSE. Má ísť o tzv. festivalový vesmír, pričom každá zo zón má vlastný dizajn, inštalácie a umeleckú výzdobu. Organizátori chcú, aby si návštevníci odniesli nielen hudobný, ale aj vizuálny zážitok.

INDUSTRIAL sphere sa zameriava na svetlo a oheň, SPACE sphere ponúka vesmírnu tematiku vrátane špeciálnych vstupných brán, LOVE sphere zostáva pri láske a PULSE spája všetky oblasti ako akási festivalová tepna.

Aké hudobné hviezdy vystúpia?

Hudobný program zapíše Ostravu na svetovú kultúrnu mapu zlatými písmenami. Vracia sa legendárny Holanďan Armin van Buuren a príde aj austrálsky šoumen Timmy Trumpet. Organizátorom sa podarilo prilákať aj slávne belgické duo Dimitri Vegas & Like Mike a zo Škandinávie príde Axwell. Celkovo na festivale vystúpi viac ako 550 umelcov vrátane 160 medzinárodných headlinerov.

Zdroj: Beats for Love/se svolením



Spolu s veľkým dychovým orchestrom pricestuje aj belgický tvorca filmovej hudby Apashe a naživo vystúpi aj jeho krajan, producent Used. Mnohí fanúšikovia zamieria do Dolných Vítkovíc, aby videli spoluprácu partnerského dua A.M.C a Koven.

„A.M.C. je jedným z najlepších predstaviteľov žánru drum and bass na svete, zatiaľ čo Koven u nás nakopol svoju kariéru do hviezdnych výšin. Som rád, že ich môžem vidieť na spoločnom pódiu. Bude to vystúpenie, ktoré tento rok neuvidí nikto iný ako návštevníci nášho festivalu,“ teší sa zakladateľ festivalu Kamil Rudolf.

Čo môžeme na festivale očakávať?

Mnohých určite poteší, že aj tento rok budú na celom festivale platiť bezhotovostné platby. Týka sa to nákupu občerstvenia aj festivalového merchandisingu, inšpirovaného predovšetkým štýlom streetwear.



Generálnym mediálnym partnerom festivalu Beats for Love sa stala stanica Európa 2. Vďaka tomu bude vôbec po prvýkrát vysielať priamo z areálu festivalu, a to aj za účasti vybraných hviezdnych moderátorov.

S festivalom prichádza aj nový ročník charitatívneho projektu Beats for Charity. Návštevníci opäť pomôžu dvom vybraným rodinám: starým rodičom z Přerova, ktorí sa starajú o svoje vnúčatá po smrti dcéry, a malej Eliške z Karvinej. V minulom a predminulom roku putovalo na charitu takmer 25 000 eur.

Zdroj: Beats for Love/se svolením

Nová dekáda Beats for Love sa práve začala a je nezastaviteľná!