Raper z Rytmusovho tímu síce súťaž THE MAG Wrap nevyhral, no bude mať track s najznámejším menom v slovenskom hip-hope.

Rytmus na svojom Instagrame teasoval nový track s raperom z poslednej série THE MAG Wrapu. Slatt Chawo sa dostal do top trojky v súťaži, no pri hlasovaní ho predbehli G1nter a Vlaďky Syn.

Slatt Chawo na natáčanie show cestoval z Anglicka. Žije v Londýne a doteraz rapoval iba v angličtine, no teraz preskočil do svojej rodnej češtiny.

Leak z Chawovho instagramu Zdroj: Instagram / @chawo6ixdoubleou

Chawo má na Spotify cez 100-tisíc mesačných poslucháčov a po novom tracku s Rytmusom, ktorý vyjde 21.06, tieto čísla určite pôjdu hore.