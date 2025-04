Jasmina Alagič otvorene o manželstve: S Rytmusom pravidelne chodia na terapiu

Moderátorka šou Vezmeš si ma vysvetlila, že terapia im pomáha nielen riešiť vzťahové otázky, ale aj rásť ako jednotlivci, aby sa stali lepšími manželmi, rodičmi a priateľmi.

Jasmina Alagič je moderátorkou novej úspešnej šou na Jojke Vezmeš si ma. K novej šou, kde Jasmina pomáha organizovať svadby, vznikol aj podcast. V najnovšom diele otvorene prehovorila o tom, že s Rytmusom pravidelne navštevujú terapiu, ktorá im pomáha pracovať na ich vzťahu.

Jasmina reagovala na otázku, keď sa jej influencerka Diana pýtala, čo je podľa Jasminy cesta k tomu, aby sa manželstvo udržalo. Jasmina odpovedala, že jej osobne veľmi pomáha „pani“, s ktorou odhaľuje svoj potenciál, aby bola najlepšou verziou seba v role manželky, matky aj kamarátky.

„Je úžasné, keď sa na to dáte ako pár. Vtedy naozaj cítite, že vám na tom naozaj záleží. A to je najviac," povedala Jasmina. Tiež dodala, že to, že pravidelne navštevujú tieto sedenia, nie je preto, že by mali nejaké vážne problémy, ktoré ich k tomu doviedli.

Vo svojej odpovedi tiež prirovnala vzťah k rastline, o ktorú sa treba starať, ak chceme, aby kvitla. Povzbudila touto cestou ľudí, aby sa starali o svoje vzťahy, ak chcú, aby ich robili šťastnými.

„Chodím tam najradšej na svete, je to môj obľúbený dátum v kalendári," povedala Jasmina a pokračovala slovami: „Viem, že odtiaľ vyjdeme spolu s Patrikom šťastnejší a plnohodnotnejší a že sa utvrdíme v tom, že máme rovnaké smerovanie v živote," dokončila svoju odpoveď.

