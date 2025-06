V Južnej Amerike sa pravidelne konajú paradajkové bitky, kde sa ľudia ohadzujú paradajkami. Jedna sa nedávno odohrala v kolumbijskom meste Sutamarchán. Podľa BBC sa tam stretlo okolo 20-tisíc nadšencov a spotrebovali spolu viac ako 45 miliónov ton paradajok.

Aj keď je táto akcia o niečo menšia než známa španielska La Tomatina, má svoju tradíciu už od roku 2004. Inšpiráciu síce čerpá zo Španielska, ale je pevne zakorenená v miestnom poľnohospodárstve a kultúre. Ako povedal podľa CNN starosta Miguel Andrés Rodríguez: „Paradajky sú základom obživy pre väčšinu rodín v Sutamarcháne.“

