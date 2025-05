Prečítaj si, čo zaujímavé môžeš zažiť tento víkend v Bratislave.

Posledný májový týždeň ubehol ako voda a opäť sa nám blíži víkend. Počas najbližších dní by sa malo umúdriť aj počasie a čakajú nás poriadne teplé dni. Tento víkend je zároveň o čosi špeciálnejší, pretože na nedeľu pripadá Medzinárodný deň detí (MDD). Bratislava opäť ožije skvelými akciami a v tomto článku si určite nájdeš event, na ktorom by si nemal chýbať!

Piatok (30. máj)

Rádio FM Night v Šafku

Tento piatok je v Šafku akcia mesiaca. V obľúbenom klube v srdci Bratislavy pripravujú Rádio FM Night a odznejú na ňom hity 90. rokov. Ak si fanúšikom tejto hudby, určite by si tu v piatok nemal chýbať. Za pultom sa vystriedajú rôzni DJ a môžeš si vypočuť hudbu od Sofia Not, Galagha, Lasky, Niny, Yanka Krala, Stame, Wondera či Faun.

Festival kávy

V piatok štartuje tiež festival kávy, ktorý bude trvať až do soboty. Refinery Gallery počas dvoch dní ožije jedným z najobľúbenejších nápojov sveta. Počas dvoch dní na teba čaká viac ako 80 vystavovateľov, 3 hudobné stage a tešiť sa môžeš aj na rôzne workshopy.

Vstupenka v predpredaji stojí 16 eur a na mieste 20 eur. V cene máš neobmedzenú konzumáciu kávy, vzorky nápojov a špeciálnu miniatúru kávového likéru.

Trap párty v Alchymistovi

Miluješ rap a trap? V tom prípade by si v piatok nemal chýbať v Alchymistovi, ktorý je domácim klubom pre Stredy v meste. O hudbu sa postarajú hneď traja DJi, ktorí budú tzv. NETRAP PARTY hostiť pravidelne. Tešiť sa môžeš na DJ SAYMO, DJ MATEY a DJ CENNAT. Vstupné je 8 eur a ženy majú vstup do 22-hej zdarma.

Sobota (31. máj)

GRÖSSBLOK

Do Bratislavy sa vracia ikonická outdoorová párty. Na Grösslingovej ulici sa uskutoční pravá blockparty GRÖSSBLOK, ktorá je oslavou hudby, tanca, rapu a kultúry hoodu. Program štartuje v sobotu o 16. hodine a potrvá až do 21. hodiny. Ak ti bude potom málo a budeš sa chcieť vytancovať ešte viac, môžeš sa presunúť na afterparty do Šafka.

Dni architektúry a dizajnu

V Bratislave tento týždeň beží festival o architektúre. Každý deň sú pripravené rôzne zaujímavé výstavy a prednášky naprieč Bratislavou. V sobotu sú pripravené hneď štyri výstavy, na ktorých uvidíš napríklad najlepšie diela súčasnej architektúry či diela mladých talentov. Celý program nájdeš na webe DAAD.

Petržalský deň detí

Síce je deň detí až v nedeľu, no podujatia v Bratislave sú počas celého víkendu. Ak chceš potešiť svoje deti a nestíhaš im pripraviť špeciálny program, môžete vybehnúť na ihrisko Prokofievova. Pripravené sú rôzne kreatívne dielne, športové aktivity či jazdenie na poníkoch. Súčasťou príjemného podujatia budú aj hudobné a tanečné vystúpenia.

Nedeľa (1. jún)

Red Bull Dance Your Style

Pred Euroveou sa uskutoční jedno z najznámejších tanečných podujatí roka. Tešiť sa môžeš totiž na tanečnú súťaž od Red Bullu. V nedeľu sa koná prvé kolo – Qualifier, rozhodne sa na ňom, ktorí dvaja tanečníci zabojujú v národnom finále v Košiciach. Ak miluješ tanec, rozhodne by si tu nemal chýbať!

Filmový kvíz

Ak patríš k ľuďom, ktorí chodia do kina ako na klavír a videli už asi všetko, určite by si nemal chýbať na nedeľnom filmovom kvíze Petra Konečného v Kácečku. Súťažiť môžu tímy, ktoré budú mať dvoch až štyroch hráčov. Štartovné na jednu osobu vychádza 9 eur.

Deň detí pre dospelých

Ak si dospelák, no chceš si zaspomínať na detstvo, odporúčame ti performatívno-literárno-audiovizuálny večer s názvom Reliving_the_childhood. Podujatie organizuje divadlo Panoptikum a program ťa hravou formou prevedie detstvom, od narodenia až po dospelosť.

Tip od redakcie

Keďže sa nám postupne zlepšuje počasie a vysedávanie na terasách je čoraz príjemnejšie, odporúčame ti reštauráciu, ktorá servíruje výborné jedlo a ponúka krásny výhľad. Reč je o ázijskej reštaurácii JASMIN, ktorá sa nachádza pod hradom. Okrem kvalitného a chutného ázijského jedla si počas teplých dní môžeš posedieť na terase, ktorá sa nachádza v srdci Starého mesta.