Garland, ktorý nedávno napísal a režíroval film „Warfare“ pre A24, napíše aj scenár k pripravovanému celovečernému filmu založenému na mytologickom príbehu od Georga R. R. Martina.

Pôvodnú akčnú videohru z roku 2022 režíroval Hidetaka Miyazaki spolu s Yui Tanimurou. Elden Ring je fantasy epos s rozsiahlym prostredím a pochmúrnymi dungeonmi, ktorý sa odohráva v autentickom temnom fantasy svete. Hra vyvinutá spoločnosťou FromSoftware sa od svojho vydania predala vo viac ako 30 miliónoch kusov po celom svete.

We’re thrilled to announce that Bandai Namco Entertainment Inc. and A24 are teaming up with writer and director Alex Garland to bring FromSoftware Inc.’s world-renowned video game #ELDENRING to life as a live-action film. pic.twitter.com/7nWoXMQnGj