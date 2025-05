Video z rozhovoru obletelo internet. Ľudí baví spevákova reakcia.

Slovák Adam Pavlovčin, ktorý si hovorí Adonxs, aktuálne zastupuje Českú republiku na Eurovízii. Na najväčšej medzinárodnej súťaži populárnej hudby v Európe sú pochopiteľne prítomné médiá z celého sveta. Virálnym sa v posledných dňoch stal moment, keď s Pavlovčinom robil rozhovor nemecký novinár, ktorý s ním okato flirtoval.

Záznam z rozhovoru dokonca zdieľal aj oficiálny účet nemeckého profilu Eurovízie na Instagrame a Tiktoku, kde k nemu uviedli popis: 'See you on Grindr 😬 🧀' . Grindr je jedna z najznámejších dating aplikácii pre LGBTI+ ľudí. Video však medzičasom vymazali z oboch platforiem.

Český portál Óčko však repost z interview stihol zverejniť na svojom Instagrame. Spevák sa s redaktorom rozprával o svojej výške. Zhodnotili, že moderátor je vyšší, no sú na tom podobne. Na to redaktor povedal: „Takže sme match!“ Čím vyjadril spevákovi isté sympatie.

Následne sa ho pýtal na to, či má počas súťaže čas na rande. Adam so smiechom povedal, že určite nie a je rád, že si môže dopriať 6 hodín spánku denne. Flirtovanie v rozhovore si okamžite všimli Adonxsovi fanúšikovia, ktorí sa zhodli na tom, že Adam situáciu ustál skvele a moderátorovi dobre odpovedal. „S ním flirtuje každý,“ dodal iný sledovateľ.

Tohtoročná Eurovízia sa koná v Bazileji. Semifinále je rozdelené na viac kôl a finále je naplánované na 17. mája. Pavlovčin bojuje so skladbou „Kiss Kiss Goodbye.“

