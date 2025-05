Eurovízia má prvých finalistov: Ukrajina sa prebojovala do finále, medzi favoritmi je aj ADONXS za Česko

Finále Eurovízie sa uskutoční v sobotu 17. mája.

V prvom semifinále medzinárodnej súťaže Eurovízia 2025, ktoré sa konalo včera (13. mája) v Bazileji, postúpilo do finále desať krajín. Medzi nimi aj Ukrajina so skupinou Ziferblat, ktorá zabodovala folk-rockovou skladbou Bird of Pray, informuje o tom TASR. Slovensko síce v súťaži oficiálne chýba, no vďaka spevákovi ADONXSOVI má predsa len svojho zástupcu – reprezentuje Česko.

V prvom semifinále súťažilo 15 z 37 krajín o desať miest vo finále. Do finále sa automaticky kvalifikoval víťaz predchádzajúcej súťaže (Švajčiarsko) a „veľká päťka“ - Británia, Nemecko, Španielsko, Taliansko a Francúzsko. Zvyšných desať finalistov bude známych vo štvrtok 15. mája.

O postupujúcich rozhodovali výhradne hlasy televíznych divákov – na rozdiel od finálového večera, kde sa hlasy porôt a publika spočítavajú rovnocenne. Eurovízia je medzinárodná hudobná súťaž, v ktorej krajiny združené v Európskej vysielacej únii (EBU) posielajú svojich zástupcov.

Interpreti vystúpia s trojminútovou skladbou naživo pred miliónmi divákov a o víťazovi rozhoduje kombinácia hlasov porôt a televízneho publika z jednotlivých krajín. Slovensko tento rok v Eurovízii oficiálne nesúťaží, no slovenský interpret Adam Pavlovčin alias ADONXS sa do finále prebojoval ako reprezentant Česka s piesňou „Kiss Kiss Goodbye“.

Rusko a Bielorusko zostávajú aj tento rok mimo súťaže. Ich vylúčenie je dôsledkom pretrvávajúcej vojny na Ukrajine. Eurovíziu preslávili mená ako Céline Dion či švédska skupina ABBA.