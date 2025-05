Seriál HBO The Last of Us sa stal terčom organizovaného bombového útoku recenziami po odvysielaní epizódy s intímnou scénou medzi Ellie a Dinou.

Varovanie, nasledujúci článok obsahuje spoilere z 2. série

Prvá séria The Last of Us sa stretla so skvelými recenziami. Na jej kvalite sa zhodli takmer všetci, na portáli Rotten Tomatoes získala od kritikov a recenzentov 96 % a od divákov 87 %, informuje Forbes.

A druhá séria? Tu sa názory rozchádzajú. Momentálne má druhá séria takmer identické hodnotenie kritikov ako prvá (95 %), ale hodnotenie divákov kleslo o celých 45 % na 42 %. Paradoxne to odráža situáciu okolo hry, ktorá síce získala výborné hodnotenie od kritikov (93 na Metacritic, čo z nej robí jednu z najviac ocenených hier všetkých čias), ale od divákov dostala len 5,8 z 10.

Prečo sa okolo série hrnú negatívne názory? Niektoré z kritík od fanúšikov sa opakujú už od prvého dielu, iné sú nové a niektoré pôsobia trochu zmätočne. Mnohé z negatívnych recenzií sa nesústreďujú na kvalitu príbehu alebo produkcie, ale obviňujú seriál z presadzovania "woke agendy" a kritizujú zobrazovanie LGBTQ+ vzťahov.

Ellie, ktorú hrá Bella Ramsey

Jednou z najčastejších kritík je, že Bella Ramsey nevyzerá ako Ellie z hry, čo sa riešilo v prvej sérii. Teraz sa pridala kritika, že postava Ellie v druhej sérii nepôsobí ako jej o päť rokov staršia verzia. Aj keď je Ramsey v skutočnosti staršia ako Ellie, niektorí diváci žiadali jej preobsadenie a spomínali, že pôsobí veselšie a menej „drsne“ ako Ellie z hry.

Zdroj: HBO / propagační materiál

Joelov osud

Kritika Joelovej smrti, ktorú fanúšikovia považujú za šokujúcu a nespravodlivú, sa dala očakávať. Mnohým hráčom sa nepáčilo, že ich obľúbený hrdina zomrel tak skoro. U divákov seriálu sa podobné sklamanie dalo očakávať. Zaujímavé je, že negatívne recenzie začali prichádzať už od prvej epizódy, teda ešte pred jeho smrťou.

„Joelova smrť zabila seriál. Prvú sériu som miloval, ale druhá bola od tretej epizódy nekoukatelná. Už ju nebudem pozerať. Škoda, malo to veľký potenciál,“ píše napríklad jeden z divákov.

Hoci je jeho osud jedným z hlavných dôvodov kritiky, nie je to jediný faktor, ktorý spôsobil takú nízku sledovanosť.

Zdroj: HBO / propagační materiál

Zmeny v Abby

Seriál sa rozhodol výrazne zmeniť postavu Abby, a to nielen fyzicky, ale aj tým, ako rýchlo odhalil jej pozadie a motivácie. Oslabila intenzitu jej konania, čo viedlo k Joelovej smrti. Ak by tvorcovia nechali jej príbeh viac zahalený tajomstvom, ako to bolo v hre, podľa kritických názorov mohol byť účinok oveľa silnejší. Okrem toho, Abby v priebehu seriálu akosi vybledla, čo podľa niektorých celkovo podkopáva jej úlohu v príbehu.

The Last of Us Zdroj: HBO / propagační materiál

„Anti-woke“ agenda? Áno, aj tá tu zohráva svoju úlohu

Nemožno ignorovať skutočnosť, že niektoré negatívne recenzie majú ideologické pozadie. Veľká časť kritiky smeruje aj na romantickú zápletku medzi Ellie a Dinou, ktorá sa naplno prejavila v posledných epizódach. Práve ich intímna scéna sa spomína v mnohých negatívnych recenziách bez bližšieho zdôvodnenia.

Zdroj: HBO / propagační materiál

Napriek všetkej doterajšej negatívnej kritike však druhá sezóna The Last of Us ponúka silné herecké výkony, atmosféru a odvahu držať sa v medziach pôvodného príbehu aj napriek očakávanej vlne kontroverzie. Z ohlasov je však zrejmé, že časť divákov sleduje seriál s určitým osobným presvedčením a očakávaniami.