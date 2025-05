Stormzy vydal nečakaný track sorry rach! Teasuje ním svoj nový hudobný projekt

Môžeme od Stormzyho čakať návrat k rapovejšej hudbe?

Britský rapper Stormzy vydal nový track aj s videoklipom. V piesni sorry rach! sa vracia k svojim grimeovým koreňom a na rozdiel od jeho posledného songu prináša špinavú, tvrdú energiu.

Track je podľa beat switchov rozdelený na tri časti a vo videoklipe sa Stormzy prechádza a rappuje pred červeným pozadím v bielej teplákovej súprave.

V songu opakuje aj text: „World might never love your boy again but my mother will“, a zároveň sa vyjadruje ku kauze ohľadom jeho spolupráce s McDonald's.

Singel má na Spotify a Apple Music jednoduchý cover s nápisom „SORRY RACH!“ v čiernej farbe na červenom pozadí. Pri poslednom singli, ktorý vydal s elektro duom Chase & Status, bol cover v rovnakej farebnej schéme. Naznačuje známy rapper príchod nového projektu?