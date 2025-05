Keď sa rap stretne s českou dychovkou. Niceboy búra hudobné hranice v nových spotoch

Niceboy spája sily s novými ambasádormi.

Čo majú spoločné Sharlota Blakk, The Silver Spoons a zbor Cancioneta Praga? Na prvý pohľad možno nič. Ale keď ide o hudbu – a štýl – spojí ich nová kampaň Niceboy s jasným posolstvom: Tvoj štýl, Tvoja hudba.

Niceboy, značka známa nielen kvalitnou elektronikou, ale aj výrazným dizajnom, rozbehla novú multižánrovú kampaň, ktorá oslavuje slobodu hudobného výberu. V hlavnej úlohe? Štýl, autenticita a samozrejme ikonický džingel „Sluchátka a repráky od Niceboyeeee“, ktorý sa tentokrát dočkal štyroch úplne nových verzií – od drzého rapu po českú dychovku.



Ambasádormi kampane sa stali Sharlota Blakk – rapperka, ktorá redefinuje pojem street style a nebojí sa mixovať urban módu s výraznými beauty lookmi – a The Silver Spoons, kapela známa nielen svojim rockovým zvukom, ale aj jemným citom pre cool retro estetiku.

V kampani sa objavujú nielen v online spotoch, ale aj vo vizuáloch, kde sa ich hudobný gear mení na módny doplnok. Slúchadlá ako súčasť outfitu? Jasné. Produkty ako Prodigy 4 alebo nový Titan 4 vyzerajú rovnako dobre, ako hrajú – a v rukách ambasádorov sa stávajú štýlovým statementom.

Popri Sharlote a Silver Spoons sa v kampani objavuje aj klasika a dychovka – konkrétne vďaka zboru Cancioneta Praga, ktorý do reklamy priniesol melódiu z Predanej nevesty. Spojenie, ktoré prekvapí – a práve preto funguje.

„Hudba je pre každého iná – niekto potrebuje beat, iný klavír alebo trúbku. Ale jedno máme spoločné – chceme ju cítiť, žiť a zdieľať. A o tom táto kampaň je,“ hovorí Kristýna Rakovská, marketingová riaditeľka značky Niceboy.



Počas nakrúcania spotov zdieľali ambasádori svoje osobné pohľady na hudbu. Sharlota opísala, čo pre ňu hudba znamená: „Hudba pre mňa znamená byť real – nebáť sa povedať nahlas to, čo ostatní len šepkajú. Je to spôsob, ako pretaviť vlastný príbeh, bolesť aj radosť do beatov a slov, ktoré zasiahnu,“ hovorí rapperka, ktorá pre rapovú verziu džinglu vytvorila vlastný beat.

The Silver Spoons vidia hudbu ako priestor pre slobodu a sebavyjadrenie. „Hudba má silu spájať. Keď ju cítiš, je jedno, či si z mesta alebo z dediny, či počúvaš rock alebo klasiku,“ uviedol frontman kapely Augustine Dunn.

Kampaň bude prebiehať na online platformách počas celého apríla, najmä vo vizuálnej podobe. Počas roka sa ambasádori objavia aj v ďalších formátoch – od vizuálov po digitálne projekty a nové launch eventy. A Niceboy už teraz láka na novinky, ktoré prídu v júni – a budú podľa všetkého špičkové nielen zvukom, ale aj dizajnom.

„Chceme, aby si ľudia vyberali hudobnú techniku rovnako ako outfit – podľa toho, kto sú a čo chcú svetu povedať. Naše produkty nie sú len technika. Sú súčasť životného štýlu,“ uzatvára Michal Čarný, CEO značky Niceboy.