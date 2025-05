Jedným vyšetrením som zistila viac než u lekárov za celé roky, a to bez dlhého čakania na termín. Takto môže pomôcť aj tebe

Myslela som si, že sa o svoje zdravie starám dobre – chodím na preventívky, cvičím, dobre sa stravujem. Až komplexné laboratórne vyšetrenie mi ukázalo, ako na tom naozaj som.

Koľko o svojom zdraví v skutočnosti vieš? Napríklad ja o sebe netuším nič. Preventívne prehliadky nezanedbávam a doposiaľ som dostávala odpoveď, že všetko je v poriadku. Nič konkrétne.

Stravujem sa kvalitne, športujem, nejem mäso ani vyprážané jedlá, užívam doplnky výživy, spánok mám dobrý a nemyslím si, že som v strese. Nedávno som však úplnou náhodou zistila, že mám vysokú hladinu stresu a na mojich orgánoch je viac tuku, ako by malo byť. Nepríjemne ma to prekvapilo.

Absolvovala som preto komplexné laboratórne vyšetrenie v odberovom centre Medirex. Celý proces pozostával z dvoch fáz – odbery a interpretácia výsledkov s lekárom. Všetko dokopy trvalo menej ako hodinu. Za túto krátku dobu som sa dozvedela o sebe informácie a odhalila skryté problémy, ktoré by bežne vyžadovali návštevu niekoľkých špecialistov a mesiace čakania na termín.

V nasledujúcich riadkoch ti podrobne priblížim, ako to celé prebiehalo a prečo by mohlo byť užitočné aj pre teba.

👀 Vyšetrenie, ktoré som absolvovala, obsahuje:

skríning civilizačných ochorení – cukrovky a inzulínovej rezistencie, poruchy metabolizmu kyseliny močovej a lipidového metabolizmu

posudzuje riziko aterosklerózy, možný zápal v organizme a funkciu štítnej žľazy

zisťuje poruchy funkcie obličiek, pankreasu, pečene (indikujúce možné infekčné choroby, žltačku či žlčníkové kamene)

obsahuje aj rozšírený ionogram (sodík, draslík, vápnik, horčík, fosfor, chloridy), stanovenie stresového hormónu kortizolu, zinku, vitamínu D, posúdenie metabolizmu železa (anémie) a skríningový test na krv v stolici

hematologické vyšetrenie okrem krvného obrazu obsahuje aj základné hemokoagulačné vyšetrenia (pomáha odhaliť poruchu v systéme zrážania krvi a objasniť príčiny alebo riziko krvácavých komplikácií)

Výsledky som mala o niekoľko hodín

Na webe Medirexu nájdeš desiatky vyšetrení z rôznych oblastí ako napríklad prevencia, alergie a intolerancie, civilizačné ochorenia, poruchy funkcie orgánov alebo reprodukčné zdravie. Vyšetrenie môžeš absolvovať v odberových centrách po celom Slovensku, je ich viac ako 40. Online objednanie vybavíš približne tromi klikmi.

Ja som podstúpila Základné vyšetrenie pre každého – KOMPLEXNÝ, ktoré stojí 217 eur. V tomto prípade sú potrebné vzorky krvi, moču a stolice.

Zoznam všetkých laboratórnych vyšetrení nájdeš aj na webovej stránke medirex.sk Zdroj: Refresher

Pri niektorých vyšetreniach je možné všetky odbery urobiť aj doma – určíš si čas a profesionálny zdravotník ti môže urobiť odber krvi napríklad na gauči v obývačke. Viac informácií nájdeš TU

V mojom prípade som sa na odber krvi objednala do odberového centra. Zvyšné dve vzorky som vybavila doma a priniesla na termín. Vzorku moču je potrebné urobiť v deň odberu hneď ráno po zobudení (ako to poznáš z preventívky u všeobecného lekára), stolicu môžeš aj o deň skôr (nie je to také, ako si asi predstavuješ, skúmavka je len maličká vrúbkovaná palička s tekutinou). Potrebné skúmavky ti zdarma poskytnú v odberovom centre – vyzdvihni si ich v dostatočnom predstihu pred termínom.

Centrálne laboratórium Medirex Bratislava na Galvaniho ulici. Zdroj: Refresher

Čo ma príjemne prekvapilo okrem veľmi ochotného personálu, bola aj extrémna rýchlosť. Odber krvi a odovzdanie vzoriek trvalo menej ako 10 minút. Nemusela som nikde čakať, behať od dverí k dverám a o všetkom som bola informovaná.

„Toto vyšetrenie je naozaj dobré, naraz máte všetko, inak by ste museli obehať niekoľko lekárov. Možno zistíte, že vám chýbajú nejaké vitamíny – doplníte si ich. Ak vám tam vyskočí niečo iné, vytlačené výsledky zoberiete k vášmu lekárovi a bude vedieť, na čo sa zamerať,“ vysvetľovala mi sestrička počas odberu krvi.

Na odber som išla o ôsmej ráno a všetky výsledky som mala vo svojej e-mailovej schránke už o pol štvrtej poobede v rovnaký deň. K výsledkom máš kedykoľvek prístup aj vo svojom profile na webe Medirex.

Po absolvovaní niektorých balíčkov vyšetrení Medirex ponúka možnosť interpretácie výsledkov s lekárom – online alebo osobne v odberovom centre (táto možnosť je zatiaľ dostupná v Bratislave, Nitre a Košiciach). S lekárom sa môžeš stretnúť aj pred samotným odberom v rámci konzultácie. Táto možnosť je vhodná pre tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť, ktoré vyšetrenie by bolo najviac prospešné.

👉🏻 👩‍⚕️ V prípade, že tvoj všeobecný lekár alebo špecialista posiela odbery do Medirexu, vo svojom profile si môžeš nájsť aj výsledky týchto vyšetrení. Údaje o svojom zdraví máš tak prehľadne na jednom mieste.

Odhalila som skrytý problém

Niekoľko dní po odberoch som sa stretla na osobnej interpretácii s lekárkou v centrálnom laboratóriu v Bratislave. Počas rozhovoru, ktorý trval približne pol hodinu, som sa dozvedela o svojom zdravotnom stave viac, než po akomkoľvek odbere alebo vyšetrení doposiaľ.

Zdroj: Refresher

Tri strany výsledkov so mnou lekárka prechádzala riadok po riadku a vysvetľovala medzi nimi súvislosti. Napríklad som zistila, že moje červené krvinky nie sú také, ako by mali byť, no nemám dôvod panikáriť, keďže to pravdepodobne súvisí so športom, ktorému sa venujem. Opäť sa mi potvrdila zvýšená hladina kortizolu, ktorá môže znamenať, že moje telo často pociťuje stres, ale rovnako to môže súvisieť aj s tréningovou záťažou. Ďalšie údaje mi potvrdili, že môj životný štýl je dobre nastavený – nechýbajú mi vitamíny a mám nízke riziko kardiovaskulárnych (*srdcovo-cievnych) ochorení.

Vďaka tomu vyšetreniu som však odhalila jeden skrytý problém, ktorý musím čo najskôr doriešiť so špecialistom. Kto vie, možno mi to naozaj pomohlo predísť vážnejším komplikáciám v budúcnosti.