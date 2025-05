Dvakrát to tréner zvládol. Teraz môže s Interom pridať tretí titul.

Tréner Interu Bratislava Aramis Naglič patrí medzi legendy chorvátskeho aj slovenského basketbalu. Ako hráč kedysi čelil azda najslávnejšiemu Dream Teamu s Michaelom Jordanom, Magicom Johnsonom či Larrym Birdom vo finále olympiády v Barcelone 1992, dnes píše ďalší nezabudnuteľný príbeh v slovenských farbách.

Dvojnásobný víťaz Euroligy so slávnym Splitom, slovenský šampión ako hráč aj tréner, teraz túži po treťom majstrovskom triumfe na lavičke Interu.

Donedávna pracoval ako hlavný kouč našej reprezentácie a už predtým, v rokoch 2013 a 2019, dvakrát viedol Inter Bratislava a dvakrát korunoval svoj angažmán ziskom majstrovského titulu. Na ďalší mal so žlto-čiernymi našliapnuté v roku 2020, keď udrel covid a basketbalová sezóna sa skončila bez toho, aby sme spoznali majstra. Čo nevyšlo vtedy, môže vyjsť teraz. Inter Bratislava zabojuje o jubilejný desiaty majstrovský titul v klubovej histórii.

Zdroj: Facebook / BC Vienna

Porovnávať podľa 59-ročného odborníka jednotlivé majstrovské sezóny nemá príliš význam. Hovorí: „Každý rok je iný. Myslím, že táto sezóna je celkom komplikovaná, dosť náročná. My sme odohrali už 59 stretnutí, čo je najviac z tímov SBL.“

„Ale pred nami je finále. Nikto sa nešetrí, všetci hrajú naplno a uvidíme, kam až prídeme. Som optimista, myslím, že môžeme hrať a uspieť aj proti Leviciam, ktoré majú dobrú kvalitu, klubovú kultúru a mentalitu majstra. My sme naspäť po šiestich rokoch a ideme si to užiť.“

Od vysnívaného titulu delia Bratislavčanov už len tri víťazstvá. Na ceste však narazia na veľmi húževnatého a skúseného súpera. Patrioti Levice – aktuálni šampióni, ktorí ovládli ligu posledné tri roky a aj túto sezónu zakončili základnú časť na čele.

S Interom si to rozdali päťkrát, pričom prvé tri zápasy vyhrali. Potom však prišiel obrat – v semifinále Česko-slovenského pohára tvrdo narazili a Inter si triumfom otvoril cestu k zisku Slovenského pohára. Víťazne zvládol aj ich zatiaľ posledný vzájomný duel.

Patrioti Levice po získaní ich druhého titulu Majstra Slovenska. Zdroj: Patrioti Levice / História

Tréner Naglič pripomína: „Hráme proti úradujúcemu majstrovi a najlepšiemu slovenskému tímu posledných rokov. Na titul proti takému súperovi budeme potrebovať veľkú koncentráciu, disciplínu, maximálnu energiu, najmä v obrane. Nemáme ľahkú cestu k titulu, pretože Levice majú výhodu domácej palubovky, ale každý tím, ktorý sa dostane do finále, chce triumfovať. Takisto aj my.“

Vďaka tomu, že Levice vstúpili do play-off ako nasadená jednotka, prischla im výhoda hostiť prvý zápas finálovej série. V Bratislave sa hrá duel číslo dva, a to v stredu 7. mája od 19:00 hod. Miesto v Gopass Aréne po boku basketbalových legiend, skalných fanúšikov či osobností kultúrneho a spoločenského života, si môžeš zabezpečiť už teraz priamo na tomto linku.

Zdroj: BK Inter

Netreba však zabúdať na to, že finálová séria sa hrá na tri víťazstvá. Ak by teda výsledok nebol jednoznačný, prípadný štvrtý zápas by sa hral opäť v Bratislave v utorok 13. mája od 19:00 hod.