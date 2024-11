Basketbalový tím Inter Bratislava si to dnes rozdá s 9-násobným majstrom Nemecka. Na zápase nebudú chýbať ani známi influenceri

Lístok na zápas kúpiš za 8 €.

Do Bratislavy prichádza basketbalový mančaft, aký tu už dlho nebol. Súperom Interu Bratislava v rámci European North Basketball League bude totiž deväťnásobný majster Nemecka, tím s bohatými skúsenosťami z elitnej Euroligy či prestížnej Basketbalovej ligy majstrov, celok Baskets Bamberg.

Na Slovensko neprivedie Bavorov nik iný ako nový hlavný kouč Anton Gavel, kedysi líder našej reprezentácie, ktorý si po zmene občianstva zahral aj za nemecký národný tím po boku fenomenálneho Dirka Nowitzkého. Gavel si spravil skvelé meno naprieč Európou, keď v ročníku 2022/23, vo svojej prvej sezóne vo funkcii „headcoacha“ bundesligového tímu, doviedol k majstrovskému titulu outsidera z Ulmu. Aby toho nebolo málo, teraz na seba narazia súperi, ktorí v tomto ročníku ešte neprehrali, takže v hre je prvá pozícia v B-skupine.

Zdroj: Matúš Zeťák

Interisti zjavne milujú dramatické koncovky. V European North Basketball League už majú na konte štyri víťazstvá. Každé z nich však vybojovali po dramatickej koncovke. Na úvod vyhrali v Brne 103:101, potom doma po vypätom finiši zdolali Legiu Varšava 89:83, minulý týždeň po ešte dramatickejšej zápletke nórskeho majstra Fyllingen Lions 90:88 a naposledy v Bristole uhrali ďalší tesný výsledok 84:80. Preto si kouča ikonického Aramisa Nagliča i opory tímu médiá i fanúšikovia doťahujú, či to náhodou nerobia kvôli nim, aby bolo o čom hovoriť a o čom písať.

A interisti sa nad podobnými úvahami vždy len pousmejú. Vedia totiž, v akej náročnej konkurencii sa ocitli a akým špičkovým súperom čelia. Pravidelne ich zdolávať rozdielom triedy, ako podaktorých súperov v domácej Tipos SBL, v ENBL nehrozí. Napriek tomu bilancia 4-0 vypovedá o ich kvalite.

„Sme len krok od postupu. To je veľká motivácia a samozrejme, už sa tešíme na Bamberg,“ povedal tréner Aramis Naglič cestou z Bristolu. Po prílete sa rozhovoril: „Bamberg je značka s veľkou tradíciou. Veľmi kvalitný klub, čo teraz dokazuje aj v ENBL. Príchodom Antona Gavela na pozíciu trénera dokazujú, že majú ešte vyššie ambície než v posledných rokoch. V nemeckej lige dokázali teraz zdolať aj Albu Berlín, čo je euroligový tím. Je to radosť hrať proti takým hráčom a proti takému súperovi. Aj my sa, samozrejme, tešíme, počnúc hráčmi, cez trénerský štáb až po manažment a nepochybne, aj fanúšikovia sa budú mať na čo pozerať.“

„Tešíme sa a sme veľmi motivovaní,“ zdupľoval kapitán žlto-čiernych Samuel Volárik a pripomenul, aký atraktívny program teraz čaká jeho partiu. Do vynovenej komfortnej Gopass Arény postupne zavíta spomínaný Bamberg (v stredu 13. novembra), nováčik Tipos SBL Nitra Blue Wings, ktorý sa stal povestnou šťukou slovenskej najvyššej súťaže (v sobotu 16. novembra), a napokon aj úradujúci majster, víťaz ostatných troch ročníkov „es-bé-elky“ Patrioti Levice. Basketbalová jeseň ako sa patrí.

Na zápase nebudú chýbať ani známe osobnosti, pre ktoré sa tieto zápasy stali už tradíciou.