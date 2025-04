Fantastický zápas má za sebou obranca New Jersey Devils Šimon Nemec. V 3. zápase play-off série proti Caroline Hurricanes rozhodol o víťazstve Devils. V 83. minúte predviedol peknú kľučku, uvoľnil sa od obrancu Shaynea Gostisbehera a strelou zápästím prekonal brankára Frederika Andersena.

Nemo put this game to bed but no one’s going to sleep tonight. pic.twitter.com/pFbcrwEdhI