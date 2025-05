Modelka v príspevku vyjadrila vďačnosť za životné skúsenosti, podporu fanúšikov a za to, že vstupuje do novej dekády po boku ľudí, ktorých miluje.

V sobotu (3. mája) zverejnila modelka sériu fotografií zo svojej oslavy 30. narodenín – a na jednej z nich je zachytená, ako sa bozkáva s hercom Bradleym Cooperom. Na snímke modelka a 50-ročný herec pózujú pri trojposchodovej čokoládovej torte.

Gigi, oblečená v bielom tope s uhladeným účesom, drží Bradleyho tvár v dlaniach, zatiaľ čo sa vášnivo bozkávajú. K príspevku napísala: „Cítim sa neuveriteľne vďačná, že som sa dožila 30! Som vďačná za všetky výšky aj pády – za všetky lekcie aj dary, ktoré mi priniesli. Je úžasné to všetko prežívať!“

Zdroj: Instagram/Gigi Hadid

„Mám šťastie, že môžem byť mamou, priateľkou, partnerkou, sestrou, dcérou aj kolegyňou tých najúžasnejších ľudí!! Som vďačná za podporu a povzbudenie od vás všetkých – každý deň a aj na moje narodeniny minulý týždeň. Oslava bola skvelá a cítila som sa naozaj milovaná. S vďačnosťou vstupujem do novej dekády.“

Gigi Hadid a Bradley Cooper boli prvýkrát spájaní už v októbri 2023, keď ich videli na večeri v newyorskej reštaurácii Via Carota, informuje People. Odvtedy sa ich vzťah zjavne prehlboval. V nedávnom rozhovore pre magazín Vogue opísala Hadid ich vzťah ako „veľmi romantický a šťastný“, hoci priznala, že život v centre pozornosti prináša aj výzvy.

Doplnila tiež: „Veľmi ho rešpektujem ako umelca a tvorcu, a cítim, že mi veľa dáva – podporu a dôveru.“

Zásnuby zatiaľ neplánujú

Zdroj pre People v januári uviedol, že zásnuby by boli veľkým krokom, no obaja sú momentálne spokojní tak, ako to je. Trávia spolu čas aj so svojimi rodinami a deťmi.

Gigi má so spevákom Zaynom Malikom 4-ročnú dcéru Khai. Pár sa rozišiel v roku 2021 po takmer šiestich rokoch vzťahu.

Bradley má s modelkou Irinou Shayk 8-ročnú dcéru Leu. Boli spolu od roku 2015 do 2019.

Podľa zdrojov sa ich deti už stretli a dokonca trávia čas spoločne. „Je to veľmi milé,“ uviedol blízky zdroj. Dodal, že hoci sú obaja pracovne zaneprázdnení, svoj vzťah aj rodičovské povinnosti berú vážne.