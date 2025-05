Poznáme dátum vydania hry GTA VI. Zahráš si ju neskôr, ako si čakal

Dlho očakávané pokračovanie populárnej série Grand Theft Auto si tento rok nezahráš.

Dátum vydania tvorcovia posunuli na 26. mája 2026. „Je nám veľmi ľúto, že dátum vydania je neskorší, než sme očakávali. Záujem a vzrušenie okolo nového Grand Theft Auto je pre celý náš tím naozaj povzbudzujúci. Chceme sa vám poďakovať za vašu podporu a trpezlivosť pri práci na dokončení hry," uvádza sa na oficiálnom facebookovom účte Rockstar Games.

Zobraziť príspevok na Instagrame A post shared by Rockstar Games (@rockstargames)

„Cieľom každej hry, ktorú sme vydali, bola vždy snaha prekonať vaše očakávania a Grand Theft Auto VI nie je výnimkou. Dúfame, že chápete, že potrebujeme tento čas navyše, aby sme vám dodali hru v kvalite, ktorú očakávate a ktorú si zaslúžite. Tešíme sa, že sa s vami čoskoro podelíme o ďalšie informácie," pokračovalo vyhlásenie.

Vydanie hry bolo pôvodne naplánované na jeseň tohto roka, ale už nejaký čas sa špekuluje o jej odklade. Teraz to potvrdili aj samotní vývojári. Niektorí fanúšikovia sú z noviniek sklamaní, iní sú ochotní počkať si na kvalitu.

„Deti, ktoré začali čakať na vydanie GTA VI, už majú vlastné deti," píše sa v komentároch pod príspevkom. „Vedeli sme, že odklad druhého traileru je znamením, že hra sa oneskorí... Mysleli ste si, že to nebudeme vedieť... Všetci sme to vedeli," píše ďalší.

„Vo svete, kde máme plné zuby toho, že vývojári vydajú polovičnú hru a neskôr sa ju snažia opraviť, to rozhodne nie je zlá správa. Rockstar to „uvarí“ a bude to majstrovské dielo," píše iný používateľ, ktorý naopak s odkladom nemá problém.