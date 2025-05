Nové tablety Samsung Galaxy Tab S10 FE a FE+ ti uľahčia každodenný život

Veľké nápady potrebujú veľké plátno – a ešte lepšie nástroje. Nové tablety Samsung Galaxy Tab S10 FE a FE+ ti prinášajú silu AI funkcií, parádny dizajn a vychytávky, ktoré ti uľahčia každodenný život – od učenia až po scrollovanie TikToku.

Vo svete, v ktorom ide všetko rýchlo a kreatívne nápady sa menia na obsah v priebehu sekúnd, prichádza nástroj, ktorý presne chápe tvoje potreby – nový Samsung Galaxy Tab S10 FE. Ultraľahký, štýlový a vybavený AI funkciami, tento tablet sa stane predĺženou rukou tvojej kreativity, školy aj každodenného chillovania.

Vyhľadávanie bez hraníc: Stačí zakrúžkovať

Zabudni na preklikávanie medzi aplikáciami alebo ťažkopádne zadávanie otázok do vyhľadávača. S revolučnou funkciou Circle to Search ti stačí jediné gesto – zakrúžkovať čokoľvek, čo ťa zaujíma a inteligentné funkcie ti okamžite nájdu odpovede. Nový outfit na TikToku? Lokácia z fotky na Instagrame? Meme, ktorého pointu musíš pochopiť? Stačí kruh a vieš všetko.

Zdroj: Samsung

Škola? Easy...

Každý máme dni, keď je písanie poznámok a učenie to posledné, na čo máme náladu. Presne vtedy prichádza na scénu Asistent pre poznámky – funkcia, ktorá ti pomôže premeniť aj chaotické rukou písané poznámky na čitateľné a organizované texty. Potrebuješ vyriešiť matematickú úlohu alebo upraviť projekt? Pomocou AI funkcií zvládneš viac za menej času a školské stresy necháš ďaleko za sebou.

Content v tvojej réžii

S pribaleným S Penom máš v ruke nástroj, ktorý ti otvorí dvere do sveta digitálnej tvorby. Či už si fanúšik kreslenia, milovník hand-made dizajnu alebo len rád zachytávaš momenty zo života, Galaxy Tab S10 FE je pripravený nasledovať tvoju kreativitu. A keď príde čas zdieľať tvoju prácu s ostatnými? Inteligentné funkcie ti pomôžu doladiť tvoje zábery pomocou funkcií ako Best Face alebo Object Eraser, aby si ukázal svetu len tie najlepšie verzie seba a svojich zážitkov.

Stvorený na seriálové maratóny

Aj tvoje večerné maratóny Netflixu, YouTube sessions alebo TikTok reels budú na Galaxy Tab S10 FE vyzerať lepšie než kedykoľvek predtým. Vďaka 90 Hz obnovovacej frekvencii a funkcii Vision Booster ti displej ponúkne plynulý obraz aj v tých najnáročnejších svetelných podmienkach – či už ležíš na posteli, sedíš v kaviarni alebo chilluješ na terase.





Zdroj: Samsung

Nový Galaxy Tab S10 FE ti dáva do rúk nástroje na učenie, tvorbu aj oddych a navyše ťa hladko prepojí s celým ekosystémom Samsung Galaxy. Čoskoro pribudne aj Galaxy Ring, ktorý v spojení so Samsung Health posunie tvoju starostlivosť o seba na úplne novú úroveň. Svet smart života už na teba čaká a začína presne tu, s tvojím novým Galaxy Tabom.



Prestaň robiť kompromisy. Tvor, uč sa, zabávaj sa a rob to smart. Samsung Galaxy Tab S10 FE je tu, aby ti kryl chrbát.