Milan Ondrík sa vyjadril k možnému prepusteniu Černáka na slobodu. Verejnosti posiela jasný a silný odkaz

Herec Milan Ondrík, ktorý stvárnil Mikuláša Černáka v úspešných filmoch MIKI a ČERNÁK, sa vyjadril k možnému prepusteniu kontroverzného slovenského mafiána na slobodu.

Mikuláš Černák je meno, ktoré dodnes vyvoláva silné emócie. Diskusie o jeho možnom prepustení z väzenia rozdeľujú verejnosť a čoraz častejšie sa k nim vyjadrujú aj známe osobnosti. Najnovšie pridal svoj hlas herec Milan Ondrík, ktorý Černáka stvárnil v úspešných slovenských filmoch MIKI a ČERNÁK.

Ondrík, ktorý sa s Černákom stretol aj osobne, aby postavu čo najvernejšie zachytil, v rozhovore pre Plusku reagoval na otázku, ako vníma možnosť, že by si bývalý boss slovenského podsvetia mohol odpykať zvyšok trestu na slobode.

Milan Ondrík ako Černák. Zdroj: Joseph Marčinský/PubRes

Herec však jasne povedal, že sa necíti byť tým, kto by mal súdiť. „Ja nemám právo súdiť. Právo má súdiť v prvom rade Boh, potom pozostalí obetí a hlavne tí, ktorí sú na to určení – sudcovia,“ uviedol v rozhovore. Zdôraznil, že jeho úloha bola stvárniť postavu, nie komentovať jej skutočný osud: „To, aké podmienky spĺňa alebo nespĺňa, to naozaj nie je na mne.“

Dodal, že nech by povedal akýkoľvek názor, hrozilo by, že „pichne do osieho hniezda“ a rozpúta zbytočné vášne. „To, aký je môj názor, určite nepoviem,“ uzavrel herec. Pre fanúšikov má Ondrík vlastné posolstvo: „Chcel by som ľudí vyzvať, aby sme sa pozerali na seba ako na ľudí bez ohľadu na to, kto koho volí alebo akej je farby, národnosti alebo orientácie,“ odkázal.