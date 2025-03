V stredu 2. apríla sa rozhodne o osude bývalého bossa mafiánskeho podsvetia.

Mikuláš Černák má šancu dostať sa na slobodu. Kedysi obávaný boss slovenského podsvetia sa tak po 27 rokoch za mrežami usiluje o podmienečné prepustenie. Už v stredu 2. apríla o jeho žiadosti rozhodne súd.

Ako informujú Noviny, posudky z leopoldovskej väznice, odborníkov aj zamestnancov ústavu, kde si odpykáva doživotný trest, sú zatiaľ v jeho prospech. Napriek tomu je otázne, či mu súd vyhovie, keďže ide o historicky najznámejšieho predstaviteľa organizovaného zločinu na Slovensku.

Prvé odsúdenie si Černák vypočul už v roku 2000, keď dostal 8,5 roka za dvojnásobné vydieranie. Po odpykaní polovice trestu bol v roku 2002 podmienečne prepustený, no Najvyšší súd jeho prepustenie na podnet vtedajšieho ministra spravodlivosti Daniela Lipšica zrušil. Černák sa tak musel do väzenia vrátiť. Po opätovnom zatknutí čelil ďalším obvineniam, ktoré viedli k jeho doživotnému trestu.

Mikuláš Černák. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Aj keď posudky z leopoldovskej väznice a odborníkov vyznievajú v prospech Černákovho prepustenia, neznamená to automatické schválenie jeho žiadosti. Súd musí zhodnotiť, či odsúdený už nepredstavuje hrozbu pre spoločnosť a či splnil podmienky na podmienečné prepustenie.

Ak by Černák vyšiel na slobodu, pravdepodobne by to nebolo úplne bez podmienok. Mohol by mať niekoľkoročnú skúšobnú dobu, musel by sa pravidelne hlásiť úradom a dokonca by mohol nosiť monitorovací náramok. Či sa tak naozaj stane, rozhodne súd v Piešťanoch už túto stredu. Rozhodnutie o jeho osude ľudí zaujíma ešte viac ako kedysi – môžu za to filmy o jeho živote MIKI a ČERNÁK.