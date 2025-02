Snúbenica Mikuláša Černáka sa vyjadrila k filmu ČERNÁK. Tento detail na ňom vyzdvihla

Monika Křivová napísala spoločne s Mikulášom Černákom knihu.

Pokračovanie filmu o mafiánovi Mikulášovi Černákovi zožalo v kine veľký úspech. K snímke s názvom ČERNÁK sa vyjadrila aj snúbenica niekdajšieho bosa podsvetia, Monika Křivová. Svoj názor vyjadrila na Instagrame.

Fanúšikovia sa jej na Instagrame pýtali, či film videla. Prezradila, že si ho aktuálne neplánuje pozrieť, no nevylúčila možnosť, že sa k tomu raz odhodlá. Ocenila však jednu vec: „Oceňujem, že je v ňom to, čo som napísala aj v našej knihe — ako všetci páchali trestnú činnosť a Miki si to za nich musel odsedieť, a to iba preto, že ich nechcel zradiť a chránil ich tak, že mlčal, a oni to zneužili proti nemu,“ napísala na Instagrame.

V novembri minulého roka totiž vydal Mikuláš Černák z väzenia svoju ďalšiu knihu, na ktorej spolupracovala aj Monika. Kniha nesie názov Na lavici obžalovaných. „Cieľom knihy nie je ospravedlňovať moje zločiny ani ma z nich vyviňovať. Po rokoch mlčania som sa rozhodol priznať k svojej temnej minulosti. Táto kniha ponúka iný pohľad – prehľad faktov a dôkazov o tom, kam až zašli tí, ktorí mali zabezpečovať spravodlivosť, keď z vrahov urobili svedkov,“ uviedol Černák.

Monika dodala, že Černák sa už s touto zradou vyrovnal a nerieši ju. Ju samotnú však stále trápi, pretože podľa nej takto spravodlivosť vyzerať nemá.

