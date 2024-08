Keď som sa s Černákom prvýkrát stretla, a to nemám problém s rozprávaním, chvíľu som nevedela hovoriť, spomína Monika Nemčoková. Tá sa začiatkom 90. rokov, po návrate z Venezuely, pustila do podnikania. Mnohí poznajú jej značku Markiza Moda Italiana.

Monika Nemčoková sa venuje móde už viac ako 30 rokov. V Banskej Bystrici prevádzkuje predajňu Markiza Moda Italiana a medzi Slovákmi sa zviditeľnila aj pôsobením na sociálnych sieťach, či účinkovaním v šou Bez servítky.

S fanúšikmi sa delí aj o momenty zo svojho súkromia a skúsenosti z minulosti. Otvorene hovorí o tom, že kedysi spolupracovala s najobávanejším mužom slovenského podsvetia, Mikulášom Černákom. V rozhovore pre Refresher porozprávala o vzájomnej spolupráci a jej detailoch.

„Pred obchodom zastavila obrovská S-classa s čiernymi oknami. Stiahli okno dole a zakričali: ‚Topánka, nastúp!‘ Keď som sa s Černákom prvýkrát stretla, a to nemám problém s rozprávaním, hodnú chvíľu som sa nevedela zmôcť na slovo. Vlastne ani neviem, či som zo seba dokázala dostať súvislú vetu,“ spomína Monika.

Mladú ženu Černák so svojimi kumpánmi oslovovali Topánka. Do jej obchodu, ktorý sa zameriaval predovšetkým na dámsku módu (a teraz už aj dubajské parfumy), si totiž chodili kupovať topánky z Talianska. Jedného dňa ju oslovili a poverili úlohou vybrať a nakúpiť bossovi komplet nové kúsky, z ktorých by sa dalo vyskladať niekoľko outfitov.

Keď sme sa neskôr išli večer najesť do reštaurácie, oproti sme stretli čierny džíp. Zastavil vedľa mňa, na mieste šoféra sedel Černák, a keď sťahoval okienko, myslela som si, že nastala moja posledná hodina

Zdroj: Facebook (Historia Mafie na Slovensku)

Už o pár dní príde do kín dlhoočakávaný film Miki, ktorý autenticky zobrazuje obdobie divokých 90. rokov a zameriava sa predovšetkým na bývalého mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka.

Boli to moderné talianske strihy so širokým golierom a predĺženým šitím na rukávoch, ktoré vytŕčajú spod saka.

Určite sa chystám. Tým, že som však v obchode zavalená mravenčou robotou, nemám veľa voľného času. Ak sa mi podarí nájsť si ho, tak sa určite pôjdem pozrieť.

Kedy ste sa prvýkrát stretli s Mikulášom Černákom?

Ja som v tom čase v obchode okrem dámskej módy predávala aj pánske topánky. Ako jediná som v tej dobe chodila po tovar do Talianska. Oni všetci (Černákovi muži – pozn. red.) si chodili topánky kupovať ku mne.

Jedného dňa prišli, naložili ma do auta a povedali, že idem s nimi. Ja som nevedela, čo sa ide diať. Netušila som, ako mám na to zareagovať a čo odpovedať. V Banskej Bystrici mali bar Shark. Povedali mi iba to, že tam ideme, pretože sa chce so mnou Miki rozprávať. Celú cestu som si myslela, že mi ide povedať, akú sumu budem platiť za výpalné. Myslela som na to, že môžem obchod rovno zavrieť. Kde by som na to zobrala?