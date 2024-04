Milan Ondrík priznal, že mu rola mafiána Černáka prerástla do osobného života. Musel sa krotiť, reagoval príliš tvrdo

Film Miki o najväčšom slovenskom bosovi podsvetia sa natáčal dlhé mesiace, len v marci padla posledná klapka. Herec Ondrík tvrdí, že ho rola zmenila.

Nakrúcanie najočakávanejšieho slovenského filmu z mafiánskeho prostredia sa skončilo len minulý mesiac. 43-ročný herec Milan Ondrík v pripravovanom thrilleri stvárni bývalého podnikateľa a bosa podsvetia Mikuláša Černáka. Herec sa pre Closer vyjadril, že táto rola mu prerástla aj do osobného života.

Ovplyvnilo ho správanie Černáka

Milan Ondrík sa musel kvôli filmu s mafiánom Černákom odsúdeným na doživotie aj niekoľkokrát osobne stretnúť. Herec sa na jeho adresu vyjadril, že „keby nevedel o všetkom, čo spravil, pri ich stretnutí by si pomyslel, že pred ním sedí jeden spravodlivý a sympatický človek“. Na stretnutí pozoroval najmä jeho gestá a intonáciu hlasu.

Ondrík berie svoju prácu vážne a uvedomuje si, že nech je jeho postava akákoľvek negatívna a drsná, musí ju ako herec pochopiť a priblížiť sa jej. Dlhé mesiace bol rodák z Oravy „ponorený“ v drsnom prostredí, čo ho značne ovplyvnilo na jeho správaní v súkromnom živote.

Milan Ondrík ako Černák. Zdroj: Joseph Marčinský/PubRes

„Spätne si uvedomujem, že mi rola Černáka prerastala do osobného života. Pociťovala to aj moja rodina. Keď som raz zareagoval prchko a tvrdo voči mojej Zuzke, uvedomil som si, že by som sa mal troška krotiť,“ priznáva v rozhovore.

Ondrík hovorí, že aj napriek tomu, že mu Mikuláš pri návšteve väzenia ponúkol tykanie a stretnutie s ním nebolo nepríjemné, jeho činy ospravedlňovať nechce. „Musíme hovoriť aj o temnej minulosti, aby sme sa z nej vedeli poučiť. Ako umelec chcem pre to urobiť všetko,“ odkázal.

Niekdajší bos slovenského podsvetia a niekoľkonásobný vrah Mikuláš Černák si vo svojej cele v Leopoldove odpykáva doživotný trest. Aktuálne je to už 25 rokov, čo sedí v najprísnejšom väzení Slovenska. 2. mája sa bude navyše pojednávať o podmienečnom prepustení Mikuláša Černáka.

Podľa informácií portálu Startitup dal riaditeľ väznice a väzenskej komisie v Leopoldove Černákovi odporúčanie na jeho prepustenie. Ak by súd rozhodol o jeho prepustení, stalo by sa po prvýkrát v histórii Slovenskej republiky, že by išiel na slobodu väzeň odsúdený na doživotný trest.