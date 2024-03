Film Miki je konečne hotový. Sleduj exkluzívne zábery z nakrúcania najočakávanejšieho slovenského trileru

Počas natáčania použili viac ako 200 dobových áut a 800 kostýmov. Milan Ondrík sa kvôli filmu stretol aj so samotným Mikulášom Černákom.

Po dlhých mesiacoch natáčania padla v nedeľu 24. marca posledná klapka očakávaného trileru Miki. V hlavnej úlohe filmu účinkuje 43-ročný Milan Ondrík, ktorý hrá bývalého mafiána Mikuláša Černáka.

Scenár oceňovaného Mira Šifru je inšpirovaný skutočnými udalosťami a na obdobie po rozpade Československa poukazuje z pohľadu mafiánov. Filmový štáb nakrúcal v takmer 50 lokáciách vrátane patológie, v známom bratislavskom erotickom salóne Kotva, v Kúpeľoch Sliač, šamorínskom kultúrnom dome či starej nemocnici v Podunajských Biskupiciach.

Zdroj: Joseph Marčinský/PubRes

Téma filmu vzbudzuje veľký záujem a už teraz ju podrobujú rôznym hodnoteniam. „Cítil som, že je veľmi dôležité, ako tento film urobíme. Nakrúcali sme rok a podmienky boli veľmi náročné, ale som v kreatívnom tíme skvelých ľudí a aj vďaka nim mám radosť z toho, ako sa nám to nakoniec podarilo,“ prezrádza režisér filmu Jakub Kroner.

Režisér Kroner je spokojný aj s hlavnou postavou, Milanom Ondríkom, ktorý stvárňuje samotného bosa podsvetia Mikuláša Černáka. Dôležitým faktorom je aj to, že sa Milan stretol s Mikulášom vo väzení: „Keby som nemal vedomosť o všetkom, čo spravil, tak poviem, že je to jeden perfektný, spravodlivý a sympatický človek. Nie je to žiaden psychopat, ktorý by bol predurčený na to, aby vraždil ľudí,“ objasnil Milan Ondrík pre Refresher.

Počas nakrúcania bolo použitých viac ako 200 dobových áut a 800 kostýmov. Vo filme účinkuje 107 hercov a vyše 1 300 komparzistov.