REFRESHER BOOK CLUB: 10 skvelých fantasy kníh, ktoré nepustíš z rúk a budeš hltať stranu za stranou

Začni si chystať miesto vo svojej knižnici.

Skvelá fantasy kniha dokáže absolútne pohltiť. Provokuje predstavivosť, otvára magické svety a poskytuje príjemný únik z reality.

V našom výbere však nečakaj Game of Thrones, Zaklínača, Pána prsteňov alebo Hunger Games. Predpokladáme, že stránky týchto kníh máš už v malíčku. (Aby sme potešili fanúšikov aj týchto epických fantasy, máme vo výbere aj prekvapenie od Tolkiena aj novinku zo sveta Hunger Games).

Tento zoznam je skôr mix virálnych noviniek, young adult hitov alebo zaujímavých kúskov, ktoré si možno doteraz prehliadal*a, no zaslúžia si tvoju pozornosť. Vybrali sme pre teba niekoľko titulov, ktoré sú napínavé, dobre napísané a (v mnohých prípadoch) aj návykové.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Štvrté krídlo (Rebecca Yarros)

1. diel série Empyreum

Väčšina recenzentov sa zhodla na jednom – príbeh ich úplne pohltil a knihu príliš rýchlo zhltli. Prvá kniha série Empyreum je napínavý fantasy román, ktorý sa sústreďuje na Violet Sorrengail, mladú ženu. Violet je nútená vstúpiť do vojenskej akadémie, kde sa pripravujú elitní dračí jazdci. Hlavná hrdinka sa musí postaviť smrtiacim výzvam a súťažiam, ktoré ju tlačia na hranice jej síl.

Kniha sa stala virálnou najmä vďaka TikToku. Po prvom týždni od vydania sa predalo viac ako 2,7 milióna výtlačkov a kniha bola preložená do približne 30 jazykov.

Zdroj: Martinus

Bezmocná (Lauren Roberts)

1. diel série Bezmocná

Aj táto kniha sa stala virálnou vďaka TikToku, pričom fanúšikovské videá majú milióny zhliadnutí. Bezmocná od Lauren Roberts je prvým dielom fantasy trilógie Powerless (Bezmocná), ktorá sa odohráva v kráľovstve Ilya, kde existujú dve triedy – Elitní s nadprirodzenými schopnosťami, ktoré získali po neznámej chorobe a Obyčajní, ktorí sú bezmocní.​

Paedyn patrila medzi vydedencov a životom sa pretĺkala ako zlodejka. Jedného dňa zachráni život princovi a vzniká medzi nimi nečakaná a nebezpečná príťažlivosť.​ „Za odmenu“ sa Paedyn ocitne na brutálnej súťaži na život a na smrť, ktorá slúži na demonštráciu schopností Elitných. Ona však žiadne schopnosti nemá...

Zdroj: Martinus

Rod zeme a krvi (Sarah J. Maas)

1. diel série Mesto Luny

Rod zeme a krvi od Sarah J. Maas je prvý diel série Mesto Luny, ktorý sa odohráva v modernom svete plnom magických bytostí. Hlavnou hrdinkou je Bryce Quinlan, polovičná víla, ktorá sa po tragickej smrti svojej najlepšej priateľky rozhodne pomstiť. Spojí sa s Huntom Athalarom, padlým anjelom, aby odhalili tajomstvá okolo vraždy a čelili nebezpečným silám ohrozujúcim celý svet.

Kniha kombinuje akciu, napätie, romantiku a emocionálne momenty, pričom sa zameriava na pomstu, priateľstvo a boj proti zlu v magickom svete.

Zdroj: Martinus

Na dvore z tŕňov a ruží (Sarah J. Maas)

1. diel série Na dvore z tŕňov a ruží

V našom zozname nájdeš hneď niekoľko fantasy chuťoviek od talentovanej autorky Sarah J. Maas. Na dvore z tŕňov a ruží kombinuje prvky romantiky, akcie a magického napätia. Hlavnou hrdinkou je Feyre Archeronová, mladá lovkyňa, ktorá žije v chudobe so svojou rodinou. Jej život sa zmení, keď zabije vlka, ktorý sa ukáže byť fae – bytosť zo sveta magických tvorov. Za to je unesená do magického sveta fae, kde ju vezme mocný Tamlin, vládca jedného z dvorov.

Feyre zistí, že jej únos súvisí s temnou kliatbou, ktorá ohrozuje celý fae svet. Ako sa medzi nimi vyvíja vzťah, Feyre sa musí postaviť nebezpečným silám a odhaliť tajomstvá, ktoré ju a celý svet môžu zničiť.

Zdroj: Martinus

Trón zo skla (Sarah J. Maas)

1. diel série Trón zo skla

Vďaka tejto epickej fantasy sérii sa autorka Sarah J. Maas dostala do povedomia mnohých knihomoľov. Kniha sleduje príbeh Celaeny Sardothien, mladú a nebezpečnú vrahyňu, ktorá bola uväznená v pracovnom tábore po tom, čo ju zradili. Keď sa jej naskytne príležitosť dostať sa na slobodu, súhlasí so súťažou, kde musí poraziť ostatných dvadsaťtri väzňov a stať sa osobnou vrahyňou kráľa. Tento turnaj je plný nebezpečenstva, politických intríg a tajomstiev.

Ako sa Celaena zapája do súťaže, zisťuje, že kráľovský dvor ukrýva temné tajomstvá a hrozby, ktoré môžu zničiť celý kraj.

Zdroj: Martinus

Silmarillion (J.R.R. Tolkien)

Tolkien písal túto knihu (s prestávkami) viac ako 50 rokov. Je to komplexné a rozsiahle dielo, ktoré rozpráva obraz Sveta od Stvorenia až do doby ľudskej. Silmarillion sa skladá z niekoľkých príbehov, ktoré sa zameriavajú na vznik rôznych rás (ako sú elfovia, trpaslíci a ľudia), a na konflikty medzi božskými bytosťami – Valar a Maiar – a temnými silami, ako je temný pán Morgoth.

Dej je plný epických príbehov, hrdinských činov, zrád a obetí a ukazuje, ako sa formovali základy Stredozeme a jej magických svetov.

Zdroj: Martinus

Mŕtvy na Pekelnom vrchu (Juraj Červenák)

1. diel série Kapitán Stein a notár Barbarič

Najznámejšieho slovenského autora fantasy sme nemohli z nášho zoznamu vynechať. Táto historická fantasy detektívka sa odohráva na konci 16. storočia, konkrétne v meste Banská Štiavnica, počas vojny s Osmanskou ríšou.

Dej sa sústreďuje na kapitána Joachima Steina, vojnového veterána, a notára Matěja Barbariča, ktorí spoločne riešia sériu vrážd a pokus o velezradu počas protitureckých vojen. Ich podozrenia vedú k tajomnému Pekelnému vrchu, miestu zahalenému poverami, v ktorom sa údajne zjavuje duch zhýralej meštianky.

Zdroj: Martinus

Eragon (Christopher Paolini)

1. diel série Odkaz Dračích jazdcov

Kniha rozpráva príbeh mladého chlapca menom Eragon, ktorý nájde tajomný modrý kameň. Po tom, čo zistí, že kameň je dračie vajce a sa z neho vyliahne drak, menom Zafira, sa Eragon vrhne do sveta plného nebezpečenstva, magických bytostí a mocných nepriateľov.

Chlapec sa rýchlo dostáva do konfliktu s tyranským kráľom Galbatorixom, ktorý sa snaží ovládnuť celú zem. Spolu so Zafirou, mentorom Bromom, a niekoľkými ďalšími spojencami sa vydáva na dobrodružnú cestu, aby sa postavil Galbatorixovi a jeho armáde. Počas svojej cesty Eragon objavuje svoje magické schopnosti, trénuje ako jazdec na drakovi a dozvedá sa o svojom osude, ktorý ho spojí s boji proti zlu.

Zdroj: Martinus

Sunrise on the Reaping (Suzanne Collins)

prequel k sérii Hry o život

Dej knihy sa odohráva 24 rokov pred udalosťami prvej knihy Hry o život a sústreďuje sa na Haymitcha, ktorý sa zúčastňuje Hier. Tento ročník sa vyznačuje tým, že sa vyžrebujú dvojnásobné počty súťažiacich. Kniha poskytuje hlbší pohľad na Haymitchovu minulosť, jeho skúsenosti z hier a na to, ako sa stal víťazom. Okrem toho sa v knihe objavujú aj ďalšie postavy, ako Maysilee Donnerová alebo budúci prezident Snow.

Kniha je zatiaľ dostupná v anglickom a českom jazyku, slovenský preklad sa pripravuje.

Zdroj: Martinus

Havraní chlapci (Maggie Stiefvater)

1. diel série Havraní cyklus

Táto kniha ťa osloví, ak ťa baví žáner fantasy a young adult. Hlavnou hrdinkou je Blue, dievča, ktoré vyrastá v rodine žien so schopnosťami veštenia, ale ona sama nemá žiadnu magickú moc. Je však známa tým, že každoročne vidí duše duchov, ktorí prichádzajú na deň svätého Marka. Tento rok však vidí ducha chlapca, čo znamená, že jeho náhlu smrť spôsobila ona. Blue od jej narodenia totiž ťaží jedno proroctvo – keď pobozká lásku svojho života, zabije ju.