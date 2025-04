Fanúšikom dala na výber z piatich variantov.

Moderátorka a influencerka Jasmina Alagič oznámila na svojom Instagrame radostnú novinku – už čoskoro vydá svoju vlastnú knihu. V spolupráci s vydavateľstvom Ikar a spisovateľkou Michalou Ries vytvorili dielo, o ktorom zatiaľ veľa neprezradila, no fanúšikom ponúkla možnosť vybrať titulnú stránku.

„Roky dozadu som dostala ponuku z @vydavatelstvo_ikar, na ktorú som absolútne nebola pripravená. Dnes už som,“ napísala Jasmina v emotívnom príspevku. „Po tichu sme niekoľko mesiacov s úplne úžasnou bytosťou a dokonalou spisovateľkou @michalaries vytvorili niečo, o čom vám poviem viac o chvíľku… lebo budem revať,“ priznala.

Fanúšikov zároveň vyzvala, aby sa zapojili do rozhodovania o finálnej podobe obálky knihy. „Zatiaľ si prosím vyberte titulku. Bude to VAŠA KNIHA, pretože Vy ste to chceli,“ dodala.

O čom bude jej knižný debut a kedy sa dostane do predaja, zatiaľ nie je známe, no podľa reakcií fanúšikov sa už teraz očakáva veľký záujem.