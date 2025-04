Do najnovšej časti Close Friends prijali pozvanie manželia Alex a Denko, ktorí odpovedali na rôzne osobné otázky od sledovateľov.

Alex a Denko zdieľajú na sociálnych sieťach svoje osobné životy aj svoj vzťah. Denko je na vozíku a so svojou partnerkou sú dôkazom toho, že vzťah môže fungovať aj s hendikepom. Zviditeľnili sa prostredníctvom vtipných videí, ktorými ukázali, že ani s vozíkom život nekončí, a pre mnohých sú obrovskou inšpiráciou.

Alex zároveň ľudí na internete bavila svojou Mravnostnou políciou, keď vtipne a trefne komentovala obľúbenú šou Ruža pre nevestu. Jej projekt bol mimoriadne úspešný, no rozhodla sa s ním skončiť.

Manželia boli hosťami v našej obľúbenej relácii Close Friends, kde odpovedali na rôzne osobné otázky od našich sledovateľov. Zaujímali ich najmä pikošky z ich vzťahu, pretože pôsobia ako veľmi spokojný a harmonický pár. Ich fanúšikov zaujímalo napríklad to, ako zvládajú dni, keď nemajú dobrú náladu, alebo či na seba žiarlia.

Alex mnohí poznajú práve prostredníctvom Mravnostnej polície a pýtali sa jej na to, či ešte vydá nejaký diel. Svojou odpoveďou prekvapila a nebolo to jednoznačné nie. Spolu s Denkom povedali, že ak to tak budú cítiť, natočia nejaké vtipné videá, no čakajú na vhodný moment v šou. V Close Friends prezradili zároveň aj to, či budú ešte aktívni na Youtube.