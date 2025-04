Aké sú celosvetovo najobľúbenejšie raňajky?

Sladké alebo slané raňajky? To, aké jedlo ráno obľubujú ľudia vo svete, zhrnul portál Taste Atlas v ich rebríčku najobľúbenejších raňajok. My ti prinášame 10 tých najlepších.

Pozri si 10 najobľúbenejších raňajok na rok 2025:

10. Škoricové rolky

V tomto prípade nemáme na mysli ich chudobných európskych bratrancov, ktorých bežne kúpite v našich supermarketoch, ale americkú sladkú verziu s hrubou a chutnou polevou. Tie poctivé, ktoré navyše bývajú oveľa väčšie a vláčnejšie.

9. Vajíčka Benedikt

Vajíčka Benedikt pochádzajú z New Yorku, ale sú obľúbené aj u nás. Pôvodný recept má pod sebou plátok anglického raňajkového muffinu, na ňom plátok šunky alebo slaniny a niekedy nájdete aj lososa alebo vegetariánsku verziu so špenátom, poširovaným vajíčkom a to všetko zaliate holandskou omáčkou.