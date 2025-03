Zatiaľ funguje len v anglickom jazyku.

Na trhu už máme niekoľko AI chatbotov, ktoré denne využívajú milióny ľudí po celom svete. Umelá inteligencia im pomáha s prácou, štúdiom a často im radí aj v osobnom živote. Najrozšírenejšie sú momentálne Chat GPT a Gemini od Googlu. Novú AI nájdeš už aj vo svojich aplikáciách od Mety.

Aktuálne môžeš s botom chatovať a pýtať sa ho na rôzne informácie. Zatiaľ negeneruje obrázky, no keď mu tento pokyn dáš, napíše ti, že túto funkciu čoskoro zaradí do svojho repertoára.

V súčasnosti funguje umelá inteligencia len v angličtine, no Meta sľubuje, že bude dostupná aj v slovenskom jazyku. Meta AI by si mal mať priamo v Messengeri a chat s ním vyzerá rovnako ako s reálnymi ľuďmi. Dostupná má byť funkcia aj v Instagramovom directe, no niektorí používatelia ju tam zatiaľ nemajú. Na Instagrame je totiž zavádzanie Meta AI postupné a funkcia ešte nemusí byť dostupná pre všetkých používateľov.

Zdroj: Meesenger

Ak si túto funkciu náhodou nenašiel ešte priamo v Messengeri, môžeš sa do chatu s AI prekliknúť cez profil na Facebooku Meta AI. Komunikovať sa dá s umelou inteligenciou nielen cez správy, ale aj pomocou hlasu. Môžeš ju teda používať v režime hands-free.

V Messengeri môžeš interagovať s Meta AI aj priamo v existujúcich alebo nových konverzáciách. Stačí v textovom poli napísať '@' a vybrať 'Meta AI', potom zadať svoju otázku alebo príkaz. Meta AI odpovie priamo v rámci chatu.

Umelá inteligencia sa v posledných rokoch stala mimoriadne obľúbeným pomocníkom. Ako vyššie píšeme, mnohí ľudia ju zaradili do svojho života a pracujú s ňou na dennej báze. Je síce užitočným pomocníkom, no pri jej používaní nezabúdaj na overovanie faktov. Občas sa totiž stane, že ti vygeneruje hlúposť. Tá ťa potom môže stáť chybu v práci alebo päťku v škole za mylné informácie.