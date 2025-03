Hoci rešpektujú rozhodnutie svojej dcéry, Filipovi dali jasne najavo, že u nich bude mať vždy otvorené dvere.

Rozchod Bianky a Jovinečka vyvolal množstvo reakcií. Netrvalo dlho a vyjadrili sa aj Biankini rodičia, ktorí sú už nejaký čas aktívni na sociálnych sieťach. Na svojom instagramovom profile zdieľali príspevok s viacerými fotografiami a Filipovi zanechali odkaz, ktorý by od rodičov bývalej snúbenice potešil každého.

Príspevok začali slovami: „Nám, rodičom, je to ľúto, no plne rešpektujeme ich rozhodnutie – sú dospelí a urobili to, čo považovali za správne. Veríme, že je lepšie rozísť sa teraz, ako neskôr riešiť ešte náročnejšie situácie,“ napísali.

Zdroj: Instagram/@rumanovci55

Dodali, že Filip bol pre nich ako syn a považujú ho za dobrého a férového človeka. Zároveň vyjadrili hrdosť aj na svoju dcéru Bianku. „Oboch momentálne naplno zamestnáva práca; aj keď Filip do nej dáva všetko, zdá sa, že na rodinný život ešte neprišiel ten správny čas,“ napísali.

Na záver pridali aj dojímavý odkaz: „Filipko, u nás budeš mať vždy dvere otvorené.“

Biankini rodičia začali na Instagrame vystupovať pomerne nedávno a venujú sa prevažne tvorbe krátkych vtipných videí. Aktuálne ich sleduje takmer 40-tisíc ľudí.