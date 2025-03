V komentároch jej fanúšikovia radili rôzne úpravy, no Emily sa priznala, že natočené vlasy sú pre ňu príliš veľkou prácou.

Modelka a herečka Emily Ratajkowski, ktorá je známa predovšetkým svojou dokonalou figúrou, vystupuje pravidelne aj na sociálnych sieťach. Na svojom TikToku po novom zverejnila autentické video, v ktorom odhalila podľa jej slov najhorší účes, aký kedy mala. V komentároch jej ľudia radia, ako si ho v rámci možností môže upraviť.

Emily najprv zverejnila len video, v ktorom hovorí o svojom údajne najhoršom účese a spomína, že na videu musela použiť filter. Ukázala aj to, že obľúbené bangs jej kaderník ostrihal už od temena hlavy, čo podľa nej vytvorilo jej najhorší účes, aký kedy mala.

V komentároch jej ľudia radili, aby si vlasy natočila. Sama sa však priznala, že hoci sa jej natočené vlasy páčia, je to s nimi hrozná práca: „Je to nad rámec stylingu.“ Na svoj účet tiež zavtipkovala: „Viete, že ste to pokazili, keď uvažujete o trvalej.“

Emily dokonca pod video so svojím novým strihom napísala, že je to aj dôvod, pre ktorý by mohla prísť o prácu. Vo svete modelingu je dnes pomerne žiadaná. Dnes 33-ročná mamička 4-ročného syna postupne odhaľuje aj negatívne skúsenosti, ktorým v tomto odvetví čelila.