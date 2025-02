Onlyfans hviezda, ktorá mala sex so 101 mužmi za deň, oznámila, že je tehotná

Nájsť otecka bude zrejme náročné.

Lily Philips, ktorá mala koncom minulého roka sex so 101 mužmi za deň, zdieľala na Instagrame fotku s tehotenským bruškom. „Tajomstvo je vonku,“ napísala Lily k fotke s tehotenským bruškom.

Následne pridala na túto tému niekoľko ďalších príspevkov. V jednom z videí uverejnila časť z podcastu, v ktorom sa zdôverila, že pár dní po tom, ako mala sex so sto mužmi počas jedného dňa, našla vo svojej vagíne stratený kondóm.

„Je toto dôvod, prečo je Lily Phillips tehotná?“ znie titulok videa. Mnohí si však myslia, že o tom, že je v očakávaní, klame. Ak by totiž otehotnela v decembri po tom, čo spala so sto mužmi, pravdepodobne by nemala také veľké bruško.

So špekuláciami o tehotenstve prišla aj jej konkurentka Bonnie Blue, ktorá v januári pokorila rekord. Za 12 hodín mala sex až s 1 057 mužmi. Na Instagrame včera zdieľala fotografiu, ako je neuvarené ramen cestoviny s čokoládou. Neskôr povedala, že svoj pôrod bude o osem mesiacov vysielať naživo. Fotografiu tehotenského testu alebo bruška zatiaľ však nezverejnila. Aj v jej prípade ľudia špekulujú, že ide o výmysel.