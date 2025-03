TikTok po kritike odstránil filter, ktorý z teba urobil obezného človeka. Podľa mnohých bol toxický

Na TikToku bol posledné dni virálny tzv. „chubby filter“. Tiktok ho po kritike napokon odstránil.

TikTok po vlne kritiky odstránil filter, ktorý dokázal pomocou AI upraviť používateľovi vzhľad tak, aby vyzeral, že trpí nadváhou. Sociálna sieť sa odkázala na vývojarov appky CapCut, ktorá mala filter pridať do TikToku pridať. Ide síce o separátnu platformu, no obe majú rovnakú materskú spoločnosť - čínskeho technologického giganta ByteDance, informuje BBC.



Fungovalo to jednoducho. Umelá inteligencia zobrala fotografiu a upravila ju tak, aby osoba vyzerala, že trpí obezitou. Niektorí používatelia sa v rámci pobavenia podelili o svoje extrémne premeny. Pre iných však „chubby filter“ predstavoval nerešpektovanie vlastného tela, ktoré nemá na internete miesto.

29-ročná Sadie z Bristolu, ktorú na TikToku sleduje 66-tisíc ľudí, patrí do druhej skupiny. Kontaktovalo ju už mnoho žien, ktoré obmedzili TikTok, pretože sa kvôli tomuto trendu cítili nepríjemne. „Nemyslím si, že ľudia by mali byť zosmiešňovaní za to, ako vyzerajú hneď, keď otvoria aplikáciu,“ hovorí pre BBC.

Na TikToku je amaaazing nový trend, kde vychudnuté dievčatá používajú filter, aby sa stali "bacuľatými", a smejú sa na výsledkoch a všetci ostatní sa smejú a je to takooooo vtipné a rozhodne sa nevraciame späť do éry pro ana smrť tukom, ktorá poškodzuje každú mladú ženu pic.twitter.com/p2SsnmSNTb - Bec Shaw (@Brocklesnitch) 17. marca 2025

Pred negatívnym vplyvom tohto trendu varuje aj odborníčka na výživu Emma Beckettová. „Stále ide o tie isté falošné stereotypy, že ľudia s väčším telom sú leniví,“ vysvetľuje pre BBC. Varuje, že tento trend by mohol mať veľký sociálny dosah, pretože strach z priberania prispieva k nespokojnosti s vlastným telom a poruchám príjmu potravy. Toxická kultúra stravovania podľa nej vedie k tomu, že ľudia sú nezdravo posadnutí jedlom a cvičením.

„Núti každého, aby sa prispôsobil veľmi špecifickým štandardom krásy a zdravia namiesto toho, aby sa naučil, čo je pre jeho telo najlepšie. Má to negatívny vplyv na fyzické a duševné zdravie,“ dodala.