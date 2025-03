Ako kúpiť bezpečne auto z bazáru? „Nemám ani auto, ani peniaze,“ hovorí Matúš.

Stočené kilometre aj náter repkovým olejom. „Ak by som sa vždy neporadil s otcom, ktorý pracuje pre automobilku, dávno by som aj ja kúpil nejaký vrak,“ hovorí pre Refresher 25-ročný Alex.

25-ročný Alex si autá na bazároch prezerá často. Pre Refresher prezradil, že aj jeho veľakrát zaujali lákavé inzeráty, dokonca aj na facebookovom marketplace. Našťastie však nikdy nekúpil niečo, čo by sa mu o niekoľko dni rozpadlo. Ak ho aj niečo veľmi zaujalo, poradil sa s otcom, ktorý pracuje v automobilke. „Raz som dlhšie premýšľal o jednom aute, tak som sa rozhodol, že ho pôjdem pozrieť. Začal som sa o to zaujímať, zisťovať si veci. Aj keď bol inzerát úplne lákavý, prišli sme na to, že nesedel rok výroby s tým, čo tam bolo písané. Pri nájazde tiež boli nejaké menšie pochybnosti, podľa servisu a nesedel ani počet stupňov prevodovky, podľa toho, čo bolo na fotkách.“

Kúpa auta cez bazoš môže byť bez problémov. Nás zaujímali prípady, ktoré úplne hladko neprebehli. Matúš dnes nemá auto ani peniaze a Petrovi sa snažili predať staré auto, nalakované repkovým olejom.

Vyspovedali sme mladých mužov, ktorý často siahajú po autách z bazáru, okrem príbehov tu nájdeš odporúčania od odborníka. Čo robiť pri objavení skrytých a zatajených chýb, ako sa nedať nachytať. Povieme ti aj to, na čo máš ako kupujúci právo.

V tomto článku si prečítaš: O akú sumu prišiel Matúš.

Či sa mu podarilo túto situáciu vyriešiť.

S akou bizarnou situáciou sa stretol Peter.

Na čo si pri kúpe ojazdeného auta treba dávať pozor.



Väčšinou chodím na bazoš, na Facebooku sú často špekulanti

Alex vraví, že keď kupuje auto, ide na istotu. „Mám výhodu, že pri koncernových vozidlách ako Škoda, VW alebo Audi si viem zistiť kompletnú servisnú históriu cez môjho otca,, ktorý je autorizovaný predajca. Ten má záznamy o všetkých servisoch, pokiaľ auto bolo servisované v autorizovaných strediskách.“

Pri hľadaní svojho prvého auta sa mu stalo však aj to, že keď volal na inzerát, kde predával auto mladý chalan, zistil, že auto bolo dovezené a malo až sedem nehôd, z toho mu 2-krát menili motor. „Ten chlapec o tom nemal ani tušenia, keď auto kupoval. Ja som mal výhodu v tom, že prvé auto som potom dostal po mojej mame, tak som nemusel nakoniec kupovať prvé, čo mi príde pod ruku.“



Naposledy volal s pánom, ktorý o aute vlastne nemal žiadne informácie. Iba ho doviezol na Slovensko a tam sa to skončilo. Väčšina predajcov áut má štandardnú zmluvu, ktorú kupujúci podpíše. Potom už auto nie je ich problém. „Najlepšie je mať vlastnú zmluvu, kde sú jasne uvedené podmienky, aby si mal právo vrátiť auto, ak by sa niečo pokazilo. Stalo sa mi to aj pred troma rokmi, keď som kúpil auto, ktoré bolo do roku 2018 servisované iba v autorizovaných servisoch. Hneď po kúpe sa tam však niečo pokazilo, ale keď som išiel na testovaciu jazdu, všetko bolo v poriadku. Niekedy za to ani nemôže predávajúci, ale čas a opotrebovanie dielov,“ hovorí.

Zdroj: Archív respondenta Alexa

Nemám auto, ani peniaze

Skúsenosť so zatajenými závadami Matúš nemá, no stalo sa mu, že predávajúci zatajil niečo úplne iné. „Ja som auto kúpil a o pár týždňov mi ho zabavili, pretože ho použili pri sprostredkovaní úveru. Keď už som mal na seba auto prepísané, prišla ku mne nebankovka,“ hovorí.