Druhá séria The Last of Us prichádza: Trailer odhaľuje nové postavy a akčné boje

Diváci sa môžu tešiť na 7 epizód.

HBO predstavilo oficiálny trailer k dlho očakávanej druhej sérii seriálu The Last of Us. V traileri hneď v prvých momentoch vidíme hlavné postavy Joela (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey). Ich vzťah prejde v novej sérii značnou premenou.

V druhej sérii sa objavia aj nové postavy, vrátane Abby (Kaitlyn Dever). Upútavka tiež obsahuje akčné scény a náznaky novej hrozby. Druhá séria The Last of Us bude mať premiéru 13. apríla 2025 na HBO. Diváci sa môžu tešiť na sedem epizód. Pre porovnanie, prvá séria mala až deväť častí.